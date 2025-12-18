La miniserie de Netflix basada en una historia real que te dejará los pelos de punta

Una miniserie documental que se ubica en el top de lo más visto de Netflix por su fuerte historia y su relato incómodo.

Netflix vuelve a sacudir el tablero con The Reckoning, una miniserie que no se limita a contar un caso judicial: lo desarma, lo expone y lo convierte en espejo incómodo del poder en la industria del entretenimiento. Sean “Diddy” Combs aparece aquí no solo como protagonista de un ascenso y un derrumbe público, sino como síntoma de un sistema que durante años naturalizó conductas y silencios.

La serie avanza con precisión quirúrgica: testimonios, archivos y documentos se entrelazan para construir un relato que incomoda porque obliga a mirar de frente la complicidad y el encubrimiento. Cada episodio abre una grieta distinta, desde la construcción de la fama hasta las denuncias que redefinieron la figura del artista.

El impacto no está solo en lo que se cuenta, sino en cómo se cuenta. The Reckoning evita el efectismo y apuesta por un tono sobrio, que potencia la gravedad de lo narrado. El resultado es un documental que interpela tanto a la cultura pop como a la sociedad que la consume.