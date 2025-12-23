Jardinería: la "cábala verde" más poderosa para recibir el Año Nuevo

Los expertos en jardinería recomiendan una planta que es ideal para atraer la abundancia y la armonía al hogar.

Falta poco para la llegada del Año Nuevo y los rituales para atraer la buena fortuna se multiplican cada día. En el mundo de la jardinería existe una “cábala verde” con una planta muy especial y muy valorada.

Jardinería y rituales Se trata del árbol de jade que es considerado un símbolo de abundancia, estabilidad y crecimiento. En algunas culturas, especialmente la filosofía del Feng Shui señalan que poseer esta planta es garantía de flujo energético positivo en el hogar.

El árbol de jade es sinónimo de prosperidad. Foto: Fuente: Shutterstock Jardinería. Se la conoce como la planta del dinero. El árbol de jade es sinónimo de prosperidad. Foto: Fuente: Shutterstock Los entendidos del tema señalan que la conexión entre esta planta suculenta y el éxito financiero no es casualidad. Sus hojas redondas se asemejan a monedas y simbolizan la acumulación de riqueza. Es una planta fuerte que prospera con los mínimos cuidados.

Por otra parte, la planta es una activadora de éxito para concretar proyectos y estabilizar la economía familiar. El lugar donde se ubica es importante para activar la energía positiva y armonizar el hogar.

Los expertos recomiendan tres lugares claves: la entrada del hogar para que las nuevas oportunidades lleguen a la casa, en la zona sureste que es el sector de la riqueza y en los espacios de trabajo.