La tarta de frutillas que se convirtió en la estrella de la mesa
Esta tarta de frutillas casera es la solución perfecta para transformar ingredientes simples en un postre digno de pastelería.
La tarta de frutillas es una de esas recetas que combinan una base crocante, una crema suave y el sabor fresco de la fruta. Es un clásico es deal para aprovechar frutillas de temporada y preparar un postre vistoso sin demasiadas complicaciones. ¡Manos a la obra!
En la cocina casera, esta tarta es perfecta para transformar ingredientes simples en un postre que parece salido de una pastelería. Podés prepararla para una merienda especial, un cumpleaños o simplemente para aprovechar unas frutillas bien maduras. Además, queda todavía más rica después de unas horas de frío.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo de pasos
30 minutos y 2 horas de frío
Tiempo total de preparación
2 horas 50 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 200 gr de harina 0000 (para la base)
- 100 gr de manteca (para la base)
- 70 gr de azúcar (para la base)
- 1 huevo (para la base)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la base)
- 500 ml de leche (para el relleno)
- 3 yemas (para el relleno)
- 100 gr de azúcar (para el relleno)
- 40 gr de fécula de maíz (para el relleno)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el relleno)
- 400 gr de frutillas (para cubrir)
- 2 cucharadas de mermelada de frutillas, opcional (para la cubierta)
Pasos
- Prepará la masa: mezclá la manteca fría con el azúcar hasta integrar. Agregá el huevo y la vainilla. Incorporá la harina y uní sin amasar demasiado.
- Enfriá la masa: formá un bollo, envolvelo y llevá a la heladera durante 20 minutos.
- Forrá el molde: estirá la masa y cubrí una tartera de aproximadamente 24 cm. Pinchá la base con un tenedor.
- Horneá: cociná a 180 °C durante 18 a 20 minutos, hasta que la base esté apenas dorada. Dejá enfriar por completo.
- Prepará la crema: mezclá las yemas, el azúcar y la fécula de maíz. Agregá de a poco la leche y llevá a fuego medio, revolviendo constantemente hasta que espese. Retirá y sumá la vainilla.
- Enfriá la crema: cubrila con film en contacto y dejala enfriar completamente antes de utilizarla.
- El gran secreto de esta receta: antes de armar la tarta, asegurate de que tanto la base como la crema estén completamente frías. Esto evita que la masa pierda crocancia y que la crema se vuelva líquida.
- Armá la tarta: colocá la crema sobre la base y distribuí las frutillas previamente lavadas, secas y cortadas.
- Terminá: si querés una tarta más brillante, calentá ligeramente la mermelada y pincelá suavemente las frutillas.
- Llevá a la heladera: refrigerá durante al menos 2 horas antes de servir.