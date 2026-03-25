La serie de crímenes reales de Netflix que muestra testimonios que nadie había contado

Se estrena la tercera temporada de una serie basada en casos reales y da voz a los detectives y familiares de las víctimas.

Los fanáticos de las historias de crímenes reales tienen una nueva propuesta en Netflix. La plataforma sumó la tercera temporada de Homicidio, la serie creada por Dick Wolf (La ley y el orden), que se ha destacado por su estilo sobrio, directo y centrado en los hechos.

La producción está basada en casos reales que impactaron a ciudades como Nueva York y Los Ángeles. A diferencia de otros documentales del género, los relatos están narrados por detectives y fiscales que participaron en las investigaciones, lo que aporta una mirada más cercana y detallada sobre el trabajo detrás de cada caso.

homicidio netflix La serie de Netflix que acaba de estrenar. Netflix. Uno de los puntos fuertes de la serie es que también incluye el testimonio de familiares de las víctimas y sobrevivientes. Esto permite comprender el impacto humano de los crímenes y aporta una dimensión emocional que va más allá de la reconstrucción de los hechos. A esto se suma una edición dinámica y una atmósfera que remite a los clásicos dramas policiales.

La crítica ha recibido la serie con valoraciones mayoritariamente positivas. Entre los aspectos más destacados se encuentra la humanización de los investigadores, mostrando sus dudas, tensiones y el peso emocional que implica cada caso. También se resalta el enfoque en el proceso detectivesco, presentado de manera clara y atrapante.

No te pierdas el tráiler de la serie Embed - Homicidio Nueva York (SUBTITULADO) Tráiler Oficial Netflix En esta tercera temporada, el foco está puesto en un equipo de élite del Departamento de Policía de Nueva York, que repasa algunos de los casos más impactantes de sus carreras.