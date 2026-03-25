Antes de lo esperado: Netflix confirmó la fecha de estreno de la quinta temporada de una exitosa serie

El 17 de abril Netflix pondrá a disposición la quinta temporada de Machos Alfa, una serie que promete romperla este año.

La comedia española, Machos Alfa, rompió récords de audiencia y ahora Netflix confirmó que el 17 de abril llegará la quinta temporada de esta historia que transformó la crisis de la masculinidad en un fenómeno de audiencia global.

Netflix la rompe con este estreno “Tras intentar reinventar la masculinidad y la convivencia, los Machos Alfa se topan con la realidad: divorcios, custodias, autocaravanas, hipotecas y la comuna “Pacto Patriarcal, S.L.” un gran plan maestro para ser felices entre colegas”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

machos1 Netflix la romperá con este estreno. Fuente: Netflix. En esta temporada de la serie, mientras Santi se radicaliza en su soltería, Pedro se ve embarcado en una nueva relación sentimental, Luis sufre la tortura de un proceso de divorcio y Raúl se pierde en una espiral de deconstrucción, resume el adelanto de Netflix. Del otro lado del desastre estarán Luz, Daniela y Esther prueban citas infames, OnlyFans de pies y,un retiro de recuperación de la feminidad.

Si bien las temporadas anteriores de la serie tenían el foco puesto en la “deconstrucción” teórica y los cursos de nuevas masculinidades, en esta ocasión los protagonistas no solo debatirán sobre sus privilegios sino que deben sobrevivir a la realidad pura y dura como separaciones, cuentas en rojo y el caos de reorganizar la vida después de los 40.

El proyecto de la convivencia será la clave de esta temporada de la serie. Los cuatro amigos se mudarán juntos para abaratar costos y acompañarse. El problema es que lo que surge como una solución solidaria, se convertirá en tensiones