La serie alemana de 6 capítulos ideal para ver rápido si te gusta la fantasía oscura
La serie alemana de 6 capítulos, ideal para ver rápido, te atrapará si te gusta la fantasía oscura. Está disponible en Prime Video.
Entre tantas series de fantasía, hay algunas que intentan correrse del camino más obvio. En ese lugar entra El Grifo, una serie alemana que combina adolescencia, amenazas sobrenaturales y secretos familiares en un universo que se vuelve más oscuro de lo que parece.
La historia sigue a Mark, un joven que en pleno paso a la adultez termina entrando en contacto con Black Tower, un mundo paralelo cargado de peligros. Junto a Memo y Becky, se ve obligado a enfrentarse a una fuerza oscura que no solo amenaza a ese otro universo, sino también a las personas que lo rodean. Desde ahí, la serie construye un relato que mezcla aventura, drama y fantasía con un tono bastante más sombrío que el de otras propuestas juveniles.
El Grifo: legado familiar y criaturas oscuras
Uno de los ejes más fuertes de la serie está en el legado familiar de su protagonista. Según la sinopsis de la temporada, Mark debe aceptar el peso de esa herencia para intentar salvar al mundo de las garras del Grifo, una criatura vinculada a ese poder oscuro que atraviesa toda la historia. Esa idea le da a la trama un costado más personal y hace que no se reduzca solo a una lucha entre mundos.
También ayuda el clima que construye. El Grifo no apuesta por una fantasía luminosa ni por una aventura liviana, sino por una atmósfera más cargada, con amenazas constantes y una sensación de peligro que acompaña el recorrido de sus personajes. En ese cruce entre drama adolescente, ciencia ficción y fantasía oscura encuentra su identidad.
Con una temporada disponible en Argentina, la serie puede verse actualmente en Prime Video. Para quienes buscan una historia europea que combine criaturas, mundos paralelos y una narrativa de crecimiento con algo más de tensión, El Grifo aparece como una alternativa distinta dentro del catálogo