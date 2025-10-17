La rutina semanal secreta que mantiene tus plantas fuertes, verdes y radiantes

Las plantas responden al cuidado y transforman cualquier espacio de tu casa cuando reciben atención constante.

No hace falta ser experto para mantener las plantas radiantes. Solo se necesita una rutina semanal sencilla. El lunes es ideal para la revisión general. Basta observar hojas, tallos y tierra para detectar señales tempranas de plagas, moho o sequedad. Retirar hojas marchitas en este día previene que los problemas se extiendan.

Sigue esta rutina semanal para tus plantas El martes se dedica al riego. No todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua, por lo que conviene meter un dedo en la tierra antes de actuar. Si la superficie está seca, es momento de hidratar; si todavía conserva humedad, lo mejor es esperar. Este gesto simple evita excesos que terminan dañando las raíces.

plantas Sigue esta rutina para tus plantas. El miércoles se centra en la luz. Girar las macetas asegura que todas las hojas reciban claridad de manera uniforme. Si notas bordes quemados, conviene alejarlas del sol directo. Con este hábito se logra que la planta crezca pareja, evitando que se incline demasiado hacia una sola dirección en busca de iluminación.

El jueves se reserva para la limpieza de hojas. El polvo acumulado limita la fotosíntesis, pero basta un paño húmedo o un rociado ligero con agua para que vuelvan a brillar. Algunos prefieren una mezcla suave de vinagre o leche muy diluida, que además da un aspecto fresco. Una limpieza regular se nota casi de inmediato.

jardin1.jpg regar plantas shutterstock El viernes llega con el turno de la nutrición. Preparar un té de plátano, usar restos de café diluido o agua de cáscaras de papa son opciones caseras que funcionan como abono. Este aporte natural favorece el crecimiento y anima a que aparezcan nuevos brotes. Es una forma económica y amigable de fortalecerlas.