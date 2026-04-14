Jardín de invierno: las plantas todoterreno que sobreviven al frío

Con las bajas temperaturas y la llegada del frío, el paisaje del jardín suele transformarse. Algunas plantas tropicales muestran signos de debilidad mientras que otras son más resilientes y encuentran en el clima fresco un gran aliado.

Estas plantas pueden estar en el jardín , un patio o en interiores con buena luz. Son alternativas ideales para los que buscan disfrutar de la naturaleza sin tener que estar pendientes del riego constante o de los cambios bruscos de temperatura.

Lavanda, una de las plantas que sobrevive al frío en el jardín.

Una de ellas es la lavanda , que no solo tiene una fragancia inconfundible, sino que es una auténtica sobreviviente. Se asocia al sol mediterráneo, sin embargo tiene una gran capacidad para tolerar el frío intenso. Una vez que sus flores se secan sirven para aromatizar ambientes o preparar infusiones.

En los meses más fríos el riego debe ser escaso para esta planta . Solo necesitará hidratación cuando el sustrato esté seco por completo porque el exceso de humedad en las raíces es su verdadero enemigo.

La segunda opción es el romero. Una planta aromática que con su estructura leñosa puede enfrentar vientos helados y escarchas suaves sin inmutarse. La planta es ideal para tener a mano y sumar sabor a los platos.Esta especie necesita una ubicación soleada y un suelo aireado. Se adapta perfectamente a macetas de gran tamaño o directamente a la tierra, siempre priorizando que el agua no se estanque.

La tercera opción para el invierno es el crisantemo. Cuando el resto del jardín se marchita, este ejemplar entra en escena. Es una de las pocas plantas cuya floración natural alcanza su esplendor en otoño-

Para prolongar la belleza del crisantemo es importante retirar las flores secas apenas aparezcan. Esto permite estimular la planta a seguir produciendo nuevos capullos a pesar de las bajas temperaturas.

Por último, los cactus son muy tolerantes al frío, pese a que el imaginario popular los ubica en el desierto. Se trata de plantas prácticamente "indestructibles" y resultan ideales para quienes buscan una decoración minimalista en galerías techadas o salas luminosas. En invierno, el metabolismo de estas plantas se ralentiza. El riego debe reducirse al mínimo absoluto, interviniendo solo si la tierra está totalmente árida.