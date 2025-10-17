La atrapante miniserie de suspenso de tres capítulos para ver de un tirón

Netflix cuenta con grandes títulos en su catálogo. Aquí te compartimos una miniserie de suspenso que no te dejará cerrar los ojos.

Netflix sigue cautivando a miles y miles de usuarios en todo el mundo con sus producciones. Dentro de su catálogo tiene excelentes títulos para todos los gustos. Si eres amante del suspenso, aquí te recomendamos una miniserie de tres capítulos que puedes ver de un tirón.

Se llama Las maldiciones y es una tira de suspenso político argentina producida por Oficina Burman y Cimarrón. Es una adaptación de la novela homónima de Claudia Piñeiro. Cada capítulo tiene una duración aproximada de 30 minutos y es para mayores de 16 años.

las maldiciones La miniserie está en Netflix. Se estrenó en septiembre de este año y la sinopsis oficial de Netflix dice: "Un gobernador dividido entre la ambición y los secretos familiares deberá elegir entre la política o su propia sangre cuando su hija desaparece en un momento crucial de su carrera".

En el reparto está Leonardo Sbaraglia como Fernando Rovira, Gustavo Bassani como Román Sabaté, Alejandra Flechner como Irene, Mónica Antonópulos como Lucrecia Bonara, Francesca Varela como Zoe Rovira, Emiliano Kaczka como Rogelio Vargas, Osmar Núñez como Dr. Alberto Capardi, Nazareno Casero como Facundo Semenchuk y María Ucedo como Olga Quiroga, entre otros.