La rutina con 4 ejercicios para recuperar la movilidad del tobillo y que se puede hacer en casa

Reduce el dolor y mejora tu rendimiento deportivo con un entrenamiento perfecto para arrancar el día de piernas.

La rigidez del tobillo afecta a muchos, desde deportistas amateurs hasta adultos mayores. Este sintoma interrumpe la calidad de vida al caminar o hacer deporte y produce falta de estabilidad o caídas. Para quienes sufren a diario hemos encontrado una rutina de 4 ejercicios que prometen recuperar la movilidad de la zona y reducir dolores.

La movilidad del tobillo consiste en mover las articulaciones correctamente y tener un rango de movimiento completo. Esto significa que puedes rotar los tobillos en círculos, flexionarlos o extenderlos, lo que es importante para desarrollar casi cualquier actividad de la vida cotidiana.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cjd182rx25eo Un tobillo sano es clave para caminar o correr seguro. Getty Images La rutina que no te puedes perder El primer ejercicio es caminar de puntillas. Primero tienes que pararte con los pies separados al ancho de las caderas y apoyarte sobre la punta de los pies. Da un paso hacia adelante y completa 2 series de 20 pasos en cada dirección.

Luego haz dorsiflexión del tobillo. Sujeta una banda de resistencia a un objeto resistente y enrolla el otro extremo de la banda alrededor de tu tobillo. Retrocede un poco para crear tensión y flexiona el tobillo hacia adelante. Mantén la posición unos minutos y vuelve a la posición inicial. Completa 3 series de 12 repeticiones con cada pierna.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cjd182rx25eo Una rutina para recuperar tu tobillo. Getty Images Caminar con los talones es el tercer ejercicio de esta rutina. El primer paso es pararte con los pies separados al ancho de las caderas y apoya el peso en los talones. Da un paso hacia adelante y completa 2 series de 20 pasos en cada dirección.