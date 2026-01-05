Presenta:

Caminata post-fiestas: cuánto tiempo caminar por día para desinflamar el cuerpo sin ir al gimnasio

Caminar es una actividad con grandes beneficios para nuestra salud y ayuda a desintoxicarnos en pocos minutos.

Marla Ferrón

La clave para comenzar a mimar al cuerpo. 

Luego de celebraciones de fin de año con menús ricos pero calóricos, es momento de recuperar hábitos saludables para desinflamar el cuerpo y comenzar el 2026 de la mejor manera. Algunos buscan opciones simples que no requieran largas jornadas de gimnasio y una de ellas es caminar.

Este ejercicio es conocido pero muchos desconocen todas sus ventajas. Lo que más destacan especialistas es que se trata de una actividad accesible para todos, de bajo impacto, que no requiere equipo (solo una botella de agua) y se adapta a diferentes edades y condiciones físicas. Pero necesita de constancia, regularidad y un balance en la alimentación para ver cambios y desinflamar el cuerpo.

¿Por qué deberías caminar todos los días, según Harvard? Foto: Archivo
Caminar es gratis y tiene una gran cantidad dde beneficios.

¿Cuánto tiempo caminar para desinflamar el cuerpo?

Una recomendación internacional, para jóvenes y adultos sanos, es acumular al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado o 75 minutos de actividad intensa como correr o trotar. Traducido a la rutina diaria, deberías realizar al menos 30 minutos diarios, 5 veces por semana.

Pero si el objetivo es bajar de peso, debes ampliar la cantidad de tiempo y modificar la intensidad del movimiento. En este caso, la rutina tiene que tener entre 45 y 60 minutos de caminata diaria para aumentar el gasto calórico y generar un déficit a un ritmo rápido que signifique un esfuerzo para ti.

Uno de los beneficios mejor estudiados de caminar hacia atrás es la mejora de la estabilidad y el equilibrio. Foto: GETTY IMAGES
Una forma rápida y efectiva para quemar calorías.

Un entrenamiento más largo y más intenso activa los músculos grandes del cuerpo, eleva la frecuencia cardíaca y desarrolla resistencia para hacer otras actividades. Sin embargo, se recomienda prestar atención a las necesidades del cuerpo y bajar las pulsaciones si es necesario.

