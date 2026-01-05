Caminata post-fiestas: cuánto tiempo caminar por día para desinflamar el cuerpo sin ir al gimnasio

Caminar es una actividad con grandes beneficios para nuestra salud y ayuda a desintoxicarnos en pocos minutos.

Luego de celebraciones de fin de año con menús ricos pero calóricos, es momento de recuperar hábitos saludables para desinflamar el cuerpo y comenzar el 2026 de la mejor manera. Algunos buscan opciones simples que no requieran largas jornadas de gimnasio y una de ellas es caminar.

Este ejercicio es conocido pero muchos desconocen todas sus ventajas. Lo que más destacan especialistas es que se trata de una actividad accesible para todos, de bajo impacto, que no requiere equipo (solo una botella de agua) y se adapta a diferentes edades y condiciones físicas. Pero necesita de constancia, regularidad y un balance en la alimentación para ver cambios y desinflamar el cuerpo.

¿Cuánto tiempo caminar para desinflamar el cuerpo? Una recomendación internacional, para jóvenes y adultos sanos, es acumular al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado o 75 minutos de actividad intensa como correr o trotar. Traducido a la rutina diaria, deberías realizar al menos 30 minutos diarios, 5 veces por semana.

Pero si el objetivo es bajar de peso, debes ampliar la cantidad de tiempo y modificar la intensidad del movimiento. En este caso, la rutina tiene que tener entre 45 y 60 minutos de caminata diaria para aumentar el gasto calórico y generar un déficit a un ritmo rápido que signifique un esfuerzo para ti.