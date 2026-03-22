La receta definitiva de empanadas de vigilia, unas delicias rellenas de atún

Esta receta de empanadas de vigilia es un clásico de la cocina argentina, especialmente durante Semana Santa. Estas empanadas se preparan sin carne, generalmente con atún o pescado, combinadas con cebolla , huevo y condimentos. Es una delicia casera, sabrosa y perfecta para compartir en familia en cualquier ocasión . ¡Manos a la obra!

1- Picar la cebolla , el morrón y el ajo en cubos pequeños.

2- Calentar el aceite en una sartén y rehogar la cebolla hasta que esté transparente.

3- Agregar el morrón y el ajo, y cocinar unos minutos más.

4- Incorporar el atún previamente escurrido y mezclar bien.

5- Condimentar con sal, pimienta y pimentón.

6- Retirar del fuego y dejar enfriar el relleno.

7- Agregar los huevos duros picados y las aceitunas.

8- Colocar una porción de relleno en cada tapa de empanada.

9- Cerrar, repulgar y colocar en una placa para horno o freír según preferencia.

10- Paso opcional: pincelar con huevo batido y añadir azúcar con la ayuda de una cuchara.

11- Cocinar en horno a 180 °C durante 20 a 25 minutos o freír hasta dorar.

Empanadas de vigilia con atún fáciles Empanadas de vigilia con atún fáciles Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Las empanadas de vigilia son una tradición muy arraigada en la cocina argentina, especialmente en fechas religiosas como Semana Santa. Esta receta ofrece una alternativa sin carne, donde el atún o pescado es el protagonista junto con la cebolla y los condimentos. Son fáciles de preparar y muy rendidoras, ideales para compartir en reuniones familiares. Además, se pueden hacer al horno o fritas según el gusto. Servidas calientes o tibias, estas empanadas combinan lo mejor de la cocina casera con una tradición que se mantiene vigente generación tras generación en cada mesa. ¡A disfrutar!