La planta trepadora "3 en 1" que decora, da sombra y se come

Hay una planta que no solo decora y crece rápidamente, sino que además es una fuente de vitaminas para el cuerpo. Recomendada por los expertos en jardinería.

La jardinería es muy amplia y versátil. Hay una planta que además de ser trepadora y bella también se come. Se trata de la basella alba, conocida popularmente como espinaca de Malabar o china, que está ganando terreno en balcones y terrazas por su capacidad de transformar espacios.

La planta ideal Para los que buscan privacidad en el balcón esta planta es una gran aliada. A diferencia de otras trepadoras que tardan años en crecer, la espinaca se puede extender varios metros en muy pocas semanas. Tiene hojas carnosas en forma de corazón que ofrecen una estética exuberante.

Sin embargo, la verdadera sorpresa de esta planta ocurre en la cocina. No solo es una especie ornamental sino que es un superalimento doméstico. Sus hojas tienen un gusto sutil que recuerda a la espinaca tradicional. Se pueden consumir crudas en ensaladas o cocidas en guisos, sopas y salteados.

Esta planta es una fuente natural de vitaminas A y C, además de aportar minerales esenciales como el hierro y el calcio.

Gemini_Generated_Image_dzp5bwdzp5bwdzp5 La planta es una fuente natural de vitaminas. Fuente: IA Gemini. Cuidados Esta planta es muy agradecida y para que prospere solo se necesita seguir algunas pautas. Prefiere el sol directo o una semisombra muy luminosa. Se aconseja mantener el sustrato húmedo, pero sin encharcar las raíces. Al ser trepadora necesita una rejilla o barandilla por donde trepar. Hay que saber que sufre con el frío. Su momento de gloria es la primavera hasta el otoño.