Cultiva un tomate de McDonald's y sorpréndete con el fruto que da

Un creador de contenido plantó las semillas de un tomate de McDonald’s y quedó sorprendido al ver cómo crecen las plantas y los frutos en su propio jardín.

Un creador de contenidos sobre jardinería llamado James Prigioni realizó un experimento curioso con tomates de hamburguesas. Él compró dos hamburguesas Cuarto de libra con queso en McDonald’s que tenían rodajas de tomate. Él tomó dos rodajas y cultivó dos plantas completamente sanas a lo largo de 124 días.

Primero, sacó las semillas de uno de los tomates y las plantó en un vaso con tierra. Para el otro experimento, colocó directamente una rodaja completa de tomate en otro vaso con tierra.

tomates Tomate de McDonald's. The Gardening Channel With James Prigioni Después de unos días, ambas plantas comenzaron a brotar y Prigioni las dejó crecer dentro de su casa. A los 23 días las trasladó al exterior. Una fue puesta en un cubo y la otra fue plantada en el suelo del jardín.

Qué ocurrió al cultivar un tomate de McDonald's Con el paso de las semanas las plantas siguieron creciendo. La que estaba en un cubo dio sus primeros tomates alrededor del día 94 desde que se sembró. La otra planta, la que nació de la rodaja, produjo muchas más frutas hacia el día 108.

Prigioni dijo en su video que estaba sorprendido por la cantidad de tomates que tuvo una de las plantas. También probó los frutos y comentó que tenían un sabor dulce y suave.