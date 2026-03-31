La planta ideal para interiores que sobrevive el invierno: el palo de agua

Entre las plantas de interior, el palo de agua se destaca por ser una planta que crece en agua, necesita poca luz y se adapta a cualquier espacio.

Cuando llega el frío, muchas plantas de interior comienzan a sufrir y requieren cuidados extras. Sin embargo, hay una planta que no solo decora sino también resiste el frío y prospera en ambientes cerrados y con poca luz: el palo de agua.

Qué es el palo de agua El palo de agua o Dracaena sanderiana, común en muchos hogares, es una planta originaria de las zonas tropicales de África Central. Su característica más llamativa es que puede crecer directamente en agua, sin necesidad de tierra, lo que la convierte en una opción ideal para espacios pequeños y personas con poca experiencia en jardinería.

El palo de agua sobrevive el invierno si se lo cuida en el interior del hogar, como es una planta tropical no tolera el frío, durante esta temporada, entra en periodo de descanso y requiere de menos agua. Tampoco necesita luz directa del sol, lo que la hace perfecta para habitaciones con poca iluminación natural en los meses más fríos.

Cómo cuidarla correctamente Si se cultiva en agua, hay que cambiarla cada dos semanas aproximadamente y usar agua sin cloro o dejar reposar el agua de la canilla durante 24 horas antes de usarla. Si se cultiva en tierra, el riego debe ser moderado y espaciado, dejando que el sustrato se seque ligeramente entre riego y riego. En invierno la frecuencia de riego se reduce aún más.

El palo de agua no tolera el frío extremo ni las corrientes de aire frío directo, por lo que hay que alejarlo de ventanas con filtraciones y de aires acondicionados en modo frío. Una ubicación luminosa pero sin sol directo es la ideal durante todo el año.