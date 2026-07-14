La pizzería argentina que retiró la sopa inglesa antes de la semifinal

Banchero rebautizó uno de sus clásicos como “Postre Malvinas” y otros locales porteños imitaron la medida antes de la semifinal.

En la avenida Corrientes, la previa de Argentina-Inglaterra se metió hasta en la carta de los restaurantes. Banchero, una de las pizzerías históricas de Buenos Aires, decidió que su tradicional sopa inglesa dejara de llamarse así, al menos por unos días, y la convirtió en “Postre Malvinas”.

La iniciativa surgió antes de la semifinal del Mundial 2026 y rápidamente llamó la atención de los clientes. En el local apareció un cartel que comunicaba que no se vendería sopa inglesa hasta después del jueves. Marcelo, uno de los propietarios, confirmó la decisión y explicó que buscaban expresar una posición simbólica.

Cómo es el postre que cambió de nombre La sopa inglesa ocupa desde hace años un lugar entre los clásicos dulces de la pizzería. Su preparación combina bizcochuelo de vainilla, dulce de leche, crema y un toque de moscato. La receta no sufrió modificaciones: el cambio se concentró exclusivamente en la denominación. Durante esta semana decisiva para la Selección argentina, quienes la pidan deberán buscarla en la carta bajo el nombre de “Postre Malvinas”.

Pizzeria Banchero La elección de Banchero agregó otro componente a la historia. Fundada en La Boca en 1932, la pizzería está vinculada a la tradición gastronómica porteña y continúa administrada por la familia que la creó. También es reconocida por haber popularizado la fugazzetta, una preparación inspirada en las recetas ligures que se transformó en una de las variedades más representativas de Buenos Aires. En mayo, el establecimiento celebró sus 94 años de actividad.

Otros locales se sumaron a la iniciativa La medida no quedó limitada a Banchero. La pizzería La Americana y algunas confiterías porteñas también suspendieron de manera temporal la venta del postre. La propuesta se trasladó enseguida a las redes sociales, donde circularon fotografías del cartel y comentarios sobre el cambio. El gesto convirtió un producto habitual de la calle Corrientes en otra expresión de la expectativa que rodea al encuentro.