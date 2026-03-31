La miniserie de Netflix basada en una historia real ideal para maratonear el fin de semana largo

Emergencia radiactiva es una miniserie de 5 capítulos inspirada en una historia real de los años 80 en Brasil.

En Netflix Argentina, la miniserie se ubica en el puesto número 1 de lo más visto. Foto: Archivo

Entre el Top 10 de series más vistas de Netflix, se encuentra una ideal para maratonear el fin de semana largo. Llena de drama y de desastre, esta producción impacta por su historia basada en hechos reales que superan cualquier ficción apocalíptica. Hablamos de Emergencia radiactiva.

La miniserie es una producción brasilera y relata una historia catastrófica. En 1987, en la ciudad de Goiânia, estado de Goiás, unos ladrones encontraron una máquina de radioterapia abandonada en un hospital desocupado, creyendo que tenía valor sustrajeron una parte que contenía un polvo con resplandor azulado. Ese material era cesio-137, una sustancia altamente radiactiva.

En sus casas, estos jóvenes usaron la sustancia de diferentes maneras debido a su llamativa composición, inclusive se pintaron la cara para el carnaval y lo compartieron con sus vecinos. Los efectos de la exposición a la radiación no tardaron de llegar.

Mira el trailer de Netflix Embed - Emergencia Radiactiva Netflix Trailer La magnitud del accidente El accidente es considerado como uno de los más graves fuera de una planta nuclear y se ubica entre los más trágicos con Chernóbil. La miniserie lo relata en 5 capítulos que te dejan pegado a la pantalla.

En cuanto a los dos chatarreros que encontraron la cápsula de Cesio-137 desarrollaron graves síntomas de envenenamiento por radiación, pero sobrevivieron. Sin embargo, la manipulación de esta sustancia dejó cientos de personas contaminadas e inclusive la necesidad de demoler viviendas.