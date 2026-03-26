La mejor leche merengada: receta fácil y súper cremosa

Esta receta de leche merengada es un clásico de la gastronomía española, ideal para los días calurosos. Su combinación de leche , canela y limón , junto con la suavidad del merengue , crea una bebida dulce, cremosa y muy refrescante. Prepararás en casa una versión tradicional y deliciosa.

Es una de las bebidas dulces más refrescantes de la gastronomía española.

1- Calentar la leche junto con la rama de canela y la ralladura de limón sin que llegue a hervir.

2- Retirar del fuego y dejar infusionar durante 15 minutos.

3- Colar la leche para retirar la canela y el limón .

4- Añadir el azúcar y mezclar hasta disolver.

5- Dejar enfriar completamente en el refrigerador.

6- Batir las claras de huevo a punto de nieve.

7- Incorporar el azúcar glass al merengue y seguir batiendo.

8- Mezclar suavemente el merengue con la leche fría.

9- Llevar al congelador durante 1 hora removiendo de vez en cuando para lograr textura granizada.

10- Servir bien fría espolvoreada con canela en polvo.

La mejor receta de leche merengada para el verano Esta receta combina leche infusionada con merengue. Petitchef

De la cocina a la mesa

La leche merengada es una bebida tradicional muy popular en España, especialmente durante el verano. Esta receta destaca por su sabor suave y aromático, gracias a la combinación de canela y limón. Su textura puede variar entre cremosa o ligeramente helada, según la preparación. Es perfecta para disfrutar como postre o merienda refrescante. Lo ideal es consumirla recién hecha o el mismo día, para apreciar mejor su textura. ¡Disfrútala!.