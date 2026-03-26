La mejor leche merengada: receta fácil y súper cremosa
Refrescante, dulce y con un aroma irresistible: esta receta de leche merengada casera es perfecta para disfrutar bien fría en los días de calor.
Esta receta de leche merengada es un clásico de la gastronomía española, ideal para los días calurosos. Su combinación de leche, canela y limón, junto con la suavidad del merengue, crea una bebida dulce, cremosa y muy refrescante. Prepararás en casa una versión tradicional y deliciosa.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- 1 litro de leche.
- 150 gramos de azúcar.
- 1 rama de canela.
- 5 gramos de ralladura de limón.
- 2 claras de huevo.
- 40 gramos de azúcar glass.
- 2 gramos de canela en polvo.
Paso a paso para crear una leche merengada casera deliciosa
1- Calentar la leche junto con la rama de canela y la ralladura de limón sin que llegue a hervir.
2- Retirar del fuego y dejar infusionar durante 15 minutos.
3- Colar la leche para retirar la canela y el limón.
4- Añadir el azúcar y mezclar hasta disolver.
5- Dejar enfriar completamente en el refrigerador.
6- Batir las claras de huevo a punto de nieve.
7- Incorporar el azúcar glass al merengue y seguir batiendo.
8- Mezclar suavemente el merengue con la leche fría.
9- Llevar al congelador durante 1 hora removiendo de vez en cuando para lograr textura granizada.
10- Servir bien fría espolvoreada con canela en polvo.
De la cocina a la mesa
La leche merengada es una bebida tradicional muy popular en España, especialmente durante el verano. Esta receta destaca por su sabor suave y aromático, gracias a la combinación de canela y limón. Su textura puede variar entre cremosa o ligeramente helada, según la preparación. Es perfecta para disfrutar como postre o merienda refrescante. Lo ideal es consumirla recién hecha o el mismo día, para apreciar mejor su textura. ¡Disfrútala!.