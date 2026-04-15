La comedia de Netflix de 8 episodios para ver de una y no parar
El estreno de Netflix que promete risas en pocos minutos y es perfecta para ver de un solo tirón.
Hya días en los que queremos terminar el día con una serie corta y que nos haga reír. Para esos momentos, Netflix presenta una comedia criminal estadounidense que no te vas a querer perder. Por el momento cuenta con una temporada de 8 episodios y que ya han generado polémica por su humor negro y equipo creativo.
Errores épicos es la nueva propuesta de la plataforma y sigue a dos hermanos torpes profundamente distintos y distanciados. Por un lado se encuentra Nicky, un pastor que oculta su homesexualidad; y por el otro, Morgan, una actriz frustrada. Intentando cumplir el último deseo de su abuela, terminan robando un collar que pertenece a un peligroso mafioso. A partir de este error, son chantajeados y arrastrados hacia un espiral de crímenes donde cada decisión que toman solo empeora su situación.
Por qué ver la serie de Netflix
La serie fue creada por Dan Levy (ganador de 4 Emmys) y Rachel Sennott. Su presencia sube las expectativas porque Levi cuenta con una gran trayectoria en la “comedia neurótica”. A lo que se suma la actuación de Laurie Metcalf (ganadora del Emmy) que interpreta a la madre de los protagonistas.
La experiencia de Levi se evidencia en la estética de "caos controlado". A diferencia de otras comedias brillantes, aquí la cinematografía es más cruda y frenética para reflejar la ansiedad de los hermanos. Es un punto medio entre el corazón de Schitt's Creek y la adrenalina de Uncut Gems.
Por el momento, la recepción ha sido mayoritariamente positiva. Ha logrado buenas calificaciones y la mayoría destaca la química entre los protagonistas a través de sus diálogos rápidos y su capacidad para generar una “tensión incómoda” que recuerda a las comedias clásicas.
Sin duda, Errores épicos es una serie de 8 capítulos cortos y ritmo ágil, ideal para ver en un solo fin de semana.