La comedia de Netflix de 8 episodios para ver de una y no parar

El estreno de Netflix que promete risas en pocos minutos y es perfecta para ver de un solo tirón.

Hya días en los que queremos terminar el día con una serie corta y que nos haga reír. Para esos momentos, Netflix presenta una comedia criminal estadounidense que no te vas a querer perder. Por el momento cuenta con una temporada de 8 episodios y que ya han generado polémica por su humor negro y equipo creativo.

Errores épicos es la nueva propuesta de la plataforma y sigue a dos hermanos torpes profundamente distintos y distanciados. Por un lado se encuentra Nicky, un pastor que oculta su homesexualidad; y por el otro, Morgan, una actriz frustrada. Intentando cumplir el último deseo de su abuela, terminan robando un collar que pertenece a un peligroso mafioso. A partir de este error, son chantajeados y arrastrados hacia un espiral de crímenes donde cada decisión que toman solo empeora su situación.

errores típicos La serie que acaba de llegar a Netflix. Archivo

Por qué ver la serie de Netflix La serie fue creada por Dan Levy (ganador de 4 Emmys) y Rachel Sennott. Su presencia sube las expectativas porque Levi cuenta con una gran trayectoria en la “comedia neurótica”. A lo que se suma la actuación de Laurie Metcalf (ganadora del Emmy) que interpreta a la madre de los protagonistas.

La experiencia de Levi se evidencia en la estética de "caos controlado". A diferencia de otras comedias brillantes, aquí la cinematografía es más cruda y frenética para reflejar la ansiedad de los hermanos. Es un punto medio entre el corazón de Schitt's Creek y la adrenalina de Uncut Gems.