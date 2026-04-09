"¡Morite, Beba!", la obra de comedia ácida y desopilante que llega a calle Corrientes: de qué se trata

La obra de comedia llega este jueves al Teatro Picadilly de calle Corrientes para presentarnos "una merienda entre amigas, con consecuencias". Conocé todos los detalles.

La obra “¡Morite, Beba!” se estrena este jueves 9 de abril en el Teatro Picadilly de calle Corrientes. La comedia ácida y desopilante, escrita por Virginia Flammini, dirigida por Gabriel Villalba y producida por Jumaro Producciones, tendrá funciones en la sala los jueves y viernes a las 20:30 horas.

De qué trata “¡Morite, Beba!” “Beba (Marian Moretti) vive en una rutina tranquila, predecible, casi cómoda. Hasta que recibe la visita de sus amigas, las hermanas Nené (Julián Pucheta) y Chichí (Marco Gianoli). Hay recuerdos de juventud, confesiones, risas... y secretos que claramente nunca se terminaron de digerir. Todo parece una simple merienda entre amigas (spoiler Alert: no lo es)”, reza la sinopsis oficial.

¡Morite, beba!, llega al Teatro Picadilly este jueves. ¡Morite, beba!, llega al Teatro Picadilly (Av. Corrientes 1524) este jueves. Gentileza Entre Líneas Comunicación Lo que en un comienzo es una reunión social cambia de tono a medida que avanza la escena. Las conversaciones abren paso a secretos, tensiones y verdades que modifican el sentido del vínculo entre las tres personas.

Quiénes integran el elenco de “¡Morite, Beba!” Marian Moretti cuenta con trayectoria en teatro, cine y televisión. Además de protagonizar Morite Beba en el Teatro Picadilly, participa en la serie El tiempo puede esperar de Underground / Netflix. Formó parte de División Palermo, El amor después del amor y Entre Hombres de HBO. También realizó el unipersonal ¿Ustedes bien?, que recibió el Premio Estrella de Mar a Mejor Stand Up, conduce el streaming “Las Lorenzas” junto a Dany la Chepi y Tucu Lopez, y participó en la novela “QVATL” de Polka. Su formación incluye estudios en la ETBA con Raúl Serrano.

Marco Gianoli se formó en la EMAD y desarrolló tareas en teatro, audiovisual y doblaje. Participó en TOC TOC, El Casamiento en el Teatro San Martín y distintas obras de los circuitos independiente y comercial. En audiovisual intervino en ATAV 2, Otros Pecados y la serie Palacio Los Gansos, con presencia en festivales internacionales. También trabaja como docente y cuenta con formación en danza, canto y teatro físico.