Jardinería: el secreto para tener éxito y cosechar arándanos en el balcón

En el mundo de la jardinería hay plantas que son versátiles y se pueden sembrar y cosechar en maceta de manera fácil.

En el mundo de la jardinería la tendencia del huerto urbano viene ganando adeptos. En esta ocasión la estrella indiscutible es el arándano. Se trata de una planta que es una fuente inagotable de antioxidantes que además se ha consolidado para tener sabor en espacios reducidos.

Jardinería El arándano es un arbusto agradecido. Además, se trata de una planta que es una pieza ornamental de primer nivel. En primavera regala delicadas flores blancas acampanadas mientras que en verano ofrece sus frutos azulados.

Si bien se trata de una planta resistente, tiene una exigencia no negociable: el suelo ácido. El error más común de los que lo plantan es ponerlo en tierra común en el jardín. Para asegurarse el éxito es importante usar un sustrato específico para plantas acidófilas con un pH de 4.5 a 5.5. Sin esa acidez la planta no puede absorber nutrientes y la producción será nula.

Un consejo importante es usar agua de lluvia o baja en cal porque el agua de grifo muy dura puede neutralizar la acidez de la tierra con el tiempo. Por otra parte, tener dos plantas de arándanos cerca fomenta la polinización cruzada lo que se traduce en frutos de mayor tamaño y en una cosecha más generosa.

Cuidados básicos