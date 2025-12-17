Jardinería: el fertilizante que es oro en polvo para el árbol de jade

En jardinería hay muchas opciones naturales antes de recurrir a los químicos para salvar a las plantas.

Los que entienden de jardinería prefieren las soluciones orgánicas y caseras para las plantas. Es posible revitalizar las suculentas, entre ellas el árbol de jade, con un truco casero sin gastar un solo centavo de más.

Jardinería El árbol de jade se conoce popularmente como “la planta del dinero” o de la abundancia. Está presente en muchos hogares por su resistencia y por su belleza natural. Sin embargo, a veces necesita un impulso nutricional para poder prosperar con hojas firmes y vibrantes.

El mejor fertilizante para esta planta es la cáscara de banana seca. En jardinería ha ganado adeptos este fertilizante por su efectividad y su simplicidad. En este caso el éxito radica en su composición mineral que es ideal para las necesidades del árbol de jade.

La planta prefiere una nutrición suave de liberación lenta, justamente lo que ofrece este residuos orgánico. Las cáscaras de plátano son una fuente natural de potasio, que fortalece la estructura de la planta, fósforo; un estimulante para el crecimiento y calcio que aporta resistencia frente a enfermedades.

Los expertos señalan que la cáscara fresca es contraproducente. Se recomienda dejar secar al sol dos días para que queden crujientes. Cuando están secas se trituran con un mortero o una licuadora hasta que quede un polvo fino.