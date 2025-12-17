Jardinería: el motivo por el que todos tiran una cucharada de canela en la tierra
La canela es mucho más que una aliada de la cocina. En el mundo de la jardinería es ideal para ayudar a las plantas.
La canela no solo es una especia que se usa en repostería o en el café, es una gran aliada para la jardinería. Su acción es muy importante si se aplica a las plantas gracias a sus propiedades.
Jardinería: la canela
El enemigo principal de las plantas de interior es el exceso de humedad. De alguna manera la canela actúa como un antifúngico natural de gran potencia ayudando a prevenir la aparición de moho blanco y la pudrición.
Te Podría Interesar
También al realizar un trasplante o poda la planta queda muy vulnerable. Es por eso que se recomienda espolvorear canela en los cortes recientes porque funciona como un cicatrizante protegiendo la herida de bacterias y patógenos.
Asimismo, la canela si bien no es un enraizante químico es un impulsor natural muy eficaz. Muchos en jardinería la usan para cultivar esquejes porque favorece la formación de raíces sanas y rápidas buscando asegurar que la planta se agarre con fuerza al sustrato.
También la canela es un gran repelente para terminar con hormigas y mosquitos. El aroma y la textura ahuyentan a los insectos sin tener que usar químicos tóxicos dentro de la casa.
Para usarla la clave está en la moderación. Se puede espolvorear una cucharadita sobre la tierra de la maceta una vez al mes. En los esquejes se sumerge la base en polvo de canela y en la poda se aplica directamente sobre el corte del tallo en forma generosa.