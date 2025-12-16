Jardinería: el oro líquido para repeler los pulgones en el rosal

Los que luchan a diario con las cochinillas y los pulgones en el rosal no tienen que recurrir a químicos agresivos. Los expertos en jardinería conocen una mezcla casera para proteger la planta con ingredientes que todos tienen en su hogar.

Las plagas no solo afectan la planta , sino que succionan su energía, debilitando los brotes y reduciendo la floración. Por suerte, existe una alternativa ecológica y efectiva para combatirlas sin intoxicar el medio ambiente ni a las mascotas.

Para la preparación se necesitará 1 litro de agua, 2 cucharadas de jabón potásico o jabón neutro rallado, 1 diente de ajo triturado (o 5 gotas de aceite esencial de ajo), 5 gotas de aceite esencial de menta o romero y 1 cucharadita de aceite de neem (opcional, para potenciar el efecto).

En primer lugar, se calienta el agua sin hervirla y añadir el jabón . Mezclar bien hasta que esté completamente disuelto. Incorporar el ajo y los aceites esenciales. Colar la mezcla y llevar a un pulverizador.

Se aconseja rociar la planta siempre por la tarde cuando el sol ya no sea fuerte. Esto evita el "efecto lupa" que podría quemar las hojas. Se debe colocar en el derecho y el revés de las hojas.

El resultado será un jardín con más brotes, flores más sanas y un perfume más intenso, libre de residuos tóxicos.