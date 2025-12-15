Limpieza: el truco infalible para eliminar el moho de la ducha

Es posible quitar la suciedad de la ducha con una simple limpieza con vinagre, jabón y bicarbonato de sodio.

Aunque parece una tarea de limpieza complicada es posible quitar el moho y la suciedad incrustada en la ducha. Existe un truco casero que promete dejar las superficies relucientes, libres de hongos y sin usar productos químicos que son agresivos.

Limpieza de la ducha La solución de limpieza está en la combinación de tres ingredientes que la mayoría tiene en su hogar. El resultado será una pasta limpiadora que logra descomponer la suciedad y el moho de manera eficiente.

Este método es efectivo porque usa las propiedades abrasivas del bicarbonato de sodio, la acción desengrasante del jabón y el poder desinfectante y blanqueador del vinagre.

Limpieza Cómo limpiar correctamente la ducha Foto: Unsplash Limpieza. Cómo limpiar correctamente la ducha Foto: Unsplash Para la preparación de la pasta se mezcla en partes iguales el bicarbonato de sodio y el jabón de platos en un recipiente. Luego se añade gradualmente el vinagre de limpieza hasta que se forma una pasta espesa.

Después se aplica directamente sobre las zonas afectadas por el moho y la suciedad en las baldosas, juntas y mamparas de la ducha. Se puede usar un cepillo de cerdas gruesas para frotar las áreas con moho, especialmente las juntas.