Jardinería: el fertilizante natural que es oro en polvo para el árbol de jade

La cáscara de plátano molida es ideal para ayudar a estas plantas, según recomiendan los expertos en jardinería.

Los que se dedican a la jardinería y son amantes de las suculentas, especialmente del árbol de jade, hay un truco casero natural que promete revolucionar el crecimiento de estas plantas. La cáscara de plátano seca es una gran aliada.

Jardinería Se trata de un método sencillo que además permite reciclar desechos orgánicos proporcionando un aporte nutricional para el árbol de jade. El resultado será una planta más firme con colores más vibrantes.

La cáscara de plátano es rica en macronutrientes como por ejemplo, potasio que es fundamental para la fortaleza de las raíces y de los tallos haciendo que las plantas sean más resistentes.

También aporta fósforo, un elemento clave que estimula el crecimiento vigoroso y la vitalidad general. El plátano brinda también calcio y micronutrientes que sirven para una mayor resistencia de la planta contra las enfermedades.

Para la preparación, se lava bien la cáscara para elimina restos de azúcar o residuos pegajosos. Se coloca en un lugar ventilado durante dos días.