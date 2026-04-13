Instagram sumó efectos en los audios y así se pueden activar

Instagram sumó una función para transformar los audios en los chats privados con ocho estilos distintos y un uso simple dentro de la app.

Instagram empezó a cambiar la forma en que se envían los audios en los mensajes directos. La red social ahora permite grabar una nota de voz y aplicarle un efecto antes de mandarla, una novedad que modifica una función cotidiana de los chats y la vuelve más personal, más sonora y también más orientada al entretenimiento.

La actualización incorpora ocho efectos de voz que alteran el audio original con distintos matices. Las opciones disponibles son ardilla, demonio, extraterrestre, robot, bajo el agua, estadio, ondulación y pecera. Algunos cambian la voz hacia tonos más agudos, otros la vuelven más grave o metálica, y varios suman eco o una sensación ambiental que transforma por completo el mensaje.

El cambio en Instagram apunta directamente a los mensajes privados. No se trata de una herramienta para reels o historias, sino de una función pensada para los audios que se envían dentro de un chat. De esa manera, la plataforma suma una capa extra de personalización en una parte de la app que sigue creciendo como espacio de conversación diaria.

Instagram La nueva herramienta de Instagram permite cambiar el tono de los audios y sumar un formato más lúdico a las conversaciones privadas. Shutterstock Para usar esta novedad de Instagram, el recorrido es breve. Hay que entrar a la aplicación móvil, abrir los mensajes directos y elegir una conversación. Después se graba el audio como se hace habitualmente y, antes de enviarlo, aparece el ícono con tres líneas verticales ubicado entre la papelera y la flecha de envío. Desde ahí se puede seleccionar uno de los efectos disponibles y recién entonces mandar el mensaje.

Uno de los puntos centrales de esta incorporación es que el efecto se aplica sobre el audio ya grabado, lo que permite escuchar o ajustar el resultado antes del envío. Eso convierte a Instagram en una app con más opciones expresivas dentro del chat, sobre todo para quienes usan con frecuencia las notas de voz y buscan salir del formato tradicional.