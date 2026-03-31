Iguazú en Semana Santa: qué hacer en el destino que todos eligen en 2026

Una ciudad con actividades espirituales, locales gastronómicos y postales únicas para disfrutar del fin de semana largo.

Iguazú se prepara para recibir una alta demanda turística durante el fin de semana largo de Semana Santa 2026. El destino se posiciona como uno de los más elegidos por su combinación única de naturaleza, aventura y propuestas vinculadas a la fe y la tradición.

Ubicado en la provincia de Misiones, Puerto Iguazú mantiene temperaturas cálidas durante gran parte del año, lo que garantiza un entorno siempre verde y una selva activa. En abril, el clima se vuelve más agradable, con mínimas cercanas a los 15 °C y máximas de hasta 25 °C, condiciones ideales para recorrer el Parque Nacional Iguazú y realizar caminatas. Además, las lluvias suelen ser menos frecuentes.

Las Cataratas del Iguazú fueron destacadas como uno de los mejores lugares para visitar en el país Foto: Shutterstock El destino que muchos eligen para Semana Santa. Shutterstock Qué hacer durante Semana Santa Durante Semana Santa, la oferta turística se amplía con actividades para todos los perfiles. Dentro del Parque Nacional Iguazú, los visitantes pueden recorrer sus tres circuitos principales: Garganta del Diablo, Circuito Superior y Circuito Inferior. También se destacan experiencias como el Paseo de Luna Llena, excursiones de aventura y visitas a puntos emblemáticos como el Hito Tres Fronteras y el refugio de fauna Güirá Oga.

A esto se suma la Ruta de la Fe misionera, una propuesta que combina turismo y espiritualidad, muy elegida en estas fechas.

Para aprovechar al máximo la visita, los especialistas recomiendan llevar ropa liviana pero impermeable, calzado cómodo para largas caminatas, protector solar, repelente de insectos y una botella reutilizable. Además, se sugiere destinar al menos dos días para recorrer el parque con tranquilidad.