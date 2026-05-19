Nintendo lanzó un juego gratis para celulares y tiene una idea tan rara como divertida
El nuevo juego gratis de Nintendo para celulares sorprendió a todos. Lo califican de raro, caótico y lleno de humor para móviles.
Nintendo vuelve a mirar a los celulares. La empresa japonesa anunció el lanzamiento de Pictonico, una aplicación gratuita que llegará el 28 de mayo a dispositivos móviles y tablets. La propuesta llamó la atención por un detalle distinto al resto: usa las fotos personales para crear minijuegos absurdos, rápidos y pensados para compartir entre amigos o familia.
Cómo funciona el nuevo juego de Nintendo para móviles
Según la información difundida, Pictonico reunirá 80 minijuegos construidos a partir de imágenes guardadas en el teléfono o tomadas en el momento. Las fotos pasan a formar parte de situaciones inesperadas, con escenas exageradas y desafíos llenos de humor.
Nintendo describió la experiencia como una mezcla entre creatividad, sorpresa y diversión social. La idea apunta a transformar imágenes cotidianas en momentos ridículos dentro del juego. Una selfie, una foto de una mascota o incluso una comida terminan convertidas en parte de pruebas extrañas y escenarios fuera de control.
La compañía japonesa busca reforzar su presencia en móviles después de títulos exitosos como Mario Kart Tour y Super Mario Run. En este caso, el foco no está puesto en competir o avanzar niveles largos, sino en generar partidas rápidas y situaciones divertidas para jugar en grupo.
Otro detalle que llamó la atención es el sistema de acceso. Pictonico será gratuito al momento de descargarlo, aunque incluirá contenido adicional pago. Los usuarios tendrán una selección inicial de minijuegos y después podrán sumar paquetes extra con nuevas experiencias y desafíos.