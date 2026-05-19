Nintendo lanzó un juego gratis para celulares y tiene una idea tan rara como divertida

El nuevo juego gratis de Nintendo para celulares sorprendió a todos. Lo califican de raro, caótico y lleno de humor para móviles.

Nintendo vuelve a mirar a los celulares. La empresa japonesa anunció el lanzamiento de Pictonico, una aplicación gratuita que llegará el 28 de mayo a dispositivos móviles y tablets. La propuesta llamó la atención por un detalle distinto al resto: usa las fotos personales para crear minijuegos absurdos, rápidos y pensados para compartir entre amigos o familia.

Cómo funciona el nuevo juego de Nintendo para móviles Según la información difundida, Pictonico reunirá 80 minijuegos construidos a partir de imágenes guardadas en el teléfono o tomadas en el momento. Las fotos pasan a formar parte de situaciones inesperadas, con escenas exageradas y desafíos llenos de humor.

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Nintendo describió la experiencia como una mezcla entre creatividad, sorpresa y diversión social. La idea apunta a transformar imágenes cotidianas en momentos ridículos dentro del juego. Una selfie, una foto de una mascota o incluso una comida terminan convertidas en parte de pruebas extrañas y escenarios fuera de control.

La compañía japonesa busca reforzar su presencia en móviles después de títulos exitosos como Mario Kart Tour y Super Mario Run. En este caso, el foco no está puesto en competir o avanzar niveles largos, sino en generar partidas rápidas y situaciones divertidas para jugar en grupo.