Grisines caseros integrales: la receta definitiva para alentar a la Selección 🇦🇷
La receta de grisines caseros integrales permite obtener un snack crocante y sabroso, ideal para sumar a la alimentación familiar.
Los grisines caseros integrales son una excelente opción para acompañar picadas, sopas o disfrutar como snack entre comidas. Esta es una de las recetas que combina ingredientes simples con harina integral para obtener unos grisines crocantes, sabrosos y mucho más nutritivos que los industriales.
Gracias a su fácil preparación y a la posibilidad de condimentarlos con distintas especias, los grisines caseros integrales se han convertido en un clásico de la cocina saludable. Además, pueden conservarse durante varios días en un recipiente hermético, manteniendo su textura crujiente.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 10 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 300 g de harina integral
- 200 g de harina 000
- 10 g de levadura seca
- 250 ml de agua tibia
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de azúcar
- Sésamo, orégano o semillas a gusto (opcional)
Pasos
- Mezclar las harinas, la levadura seca, el azúcar y la sal. Incorporar el agua tibia y el aceite de oliva, amasando hasta obtener una masa lisa. Dejar leudar durante 40 minutos.
- Dividir la masa en pequeñas porciones y estirar cada una formando bastones finos del largo deseado.
- Colocar los grisines sobre una placa para horno. Si se desea, espolvorear con sésamo, orégano u otras semillas.
- Cocinar en horno precalentado a 200 °C durante 18 a 20 minutos, o hasta que estén dorados y crocantes.
- Retirar del horno, dejar enfriar completamente sobre una rejilla y conservar en un recipiente hermético.