Una receta de grisines con sésamo: deliciosa, rendidora y económica

Esta Esta receta de grisines caseros te encantará y la harás fácilmente de grisines con sésamo es ideal para quienes buscan un snack crocante, simple y casero. Estos palitos de pan son perfectos para acompañar picadas o comidas, con un sabor suave y textura irresistible. Es una delicia fácil, económica y muy práctica para tener siempre a mano. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (rinde 30 grisines)

Harina de trigo — 500 gramos

Levadura fresca — 20 gramos

Agua tibia — 250 mililitros

Aceite — 40 mililitros

Sal — 10 gramos

Azúcar — 5 gramos

Semillas de sésamo — 80 gramos

Paso a paso para crear grisines con sésamo deliciosos

1- Disolver la levadura fresca en el agua tibia junto con el azúcar.

2- Mezclar la harina de trigo, la sal y el aceite, e incorporar la mezcla de levadura.

3- Amasar hasta formar una masa lisa y dejar leudar durante 1 hora.

4- Dividir la masa en tiras finas y alargadas.

5- Rebozar los grisines con las semillas de sésamo.

6- Colocarlos en una placa para horno.

7- Hornear a 180 °C durante 15 a 20 minutos hasta que estén dorados y crocantes.

Esta receta de grisines caseros te encantará y la harás fácilmente Esta receta de grisines caseros te encantará y la harás fácilmente Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los grisines con sésamo son una opción clásica para acompañar picadas, entradas o simplemente disfrutar como snack. Esta receta permite hacerlos en casa con ingredientes simples y lograr un resultado crocante y sabroso. El sésamo aporta un toque especial tanto en sabor como en textura, haciendo que cada bocado sea más interesante. Además, son muy prácticos para preparar en cantidad y guardar en frascos herméticos. Ideales para servir con dips, quesos o fiambres, estos grisines caseros son una alternativa deliciosa y versátil para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!