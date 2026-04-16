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Una receta de grisines con sésamo: deliciosa, rendidora y económica

Receta de grisines con sésamo, crocantes y caseros, ideales para acompañar picadas, dips o disfrutar como snack.

Candela Spann

Receta de grisines con sésamo

Receta de grisines con sésamo

Shutterstock

Esta Esta receta de grisines caseros te encantará y la harás fácilmente de grisines con sésamo es ideal para quienes buscan un snack crocante, simple y casero. Estos palitos de pan son perfectos para acompañar picadas o comidas, con un sabor suave y textura irresistible. Es una delicia fácil, económica y muy práctica para tener siempre a mano. ¡Manos a la obra!

Cómo hacer grisines caseros, con esta receta
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Cómo hacer grisines caseros, con esta receta

Ingredientes (rinde 30 grisines)

  • Harina de trigo — 500 gramos
  • Levadura fresca — 20 gramos
  • Agua tibia — 250 mililitros
  • Aceite — 40 mililitros
  • Sal — 10 gramos
  • Azúcar — 5 gramos
  • Semillas de sésamo — 80 gramos

Paso a paso para crear grisines con sésamo deliciosos

1- Disolver la levadura fresca en el agua tibia junto con el azúcar.

2- Mezclar la harina de trigo, la sal y el aceite, e incorporar la mezcla de levadura.

3- Amasar hasta formar una masa lisa y dejar leudar durante 1 hora.

4- Dividir la masa en tiras finas y alargadas.

5- Rebozar los grisines con las semillas de sésamo.

6- Colocarlos en una placa para horno.

7- Hornear a 180 °C durante 15 a 20 minutos hasta que estén dorados y crocantes.

Esta receta de grisines caseros te encantará y la harás fácilmente
Esta receta de grisines caseros te encantar&aacute; y la har&aacute;s f&aacute;cilmente

Esta receta de grisines caseros te encantará y la harás fácilmente

De la cocina a la mesa

Los grisines con sésamo son una opción clásica para acompañar picadas, entradas o simplemente disfrutar como snack. Esta receta permite hacerlos en casa con ingredientes simples y lograr un resultado crocante y sabroso. El sésamo aporta un toque especial tanto en sabor como en textura, haciendo que cada bocado sea más interesante. Además, son muy prácticos para preparar en cantidad y guardar en frascos herméticos. Ideales para servir con dips, quesos o fiambres, estos grisines caseros son una alternativa deliciosa y versátil para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!

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