Esto es lo que hay que comer en ayunas para aumentar la masa muscular, según los expertos

Para aumentar la masa muscular de manera eficiente el cuerpo exige una estrategia que fusione el entrenamiento de fuerza con una recarga nutricional precisa. Tras el desgaste físico, los músculos necesitan materia prima de calidad para repararse y crecer.

Es por eso que el desayuno tiene un rol crucial. Tras las horas de ayuno nocturno, la primera ingesta del día no solo repone la energía perdida, sino que activa la síntesis proteica y prepara al organismo para asimilar mejor los nutrientes de las siguientes comidas.

Los especialistas en nutrición como Raquel Barros, una primera comida enfocada en la ganancia muscular debe mantener un equilibrio macrobiótico estricto:

Mientras que la doctora María José Crispín, de la Clínica Menorca, recalca que la variedad y la calidad de los ingredientes son vitales.

A continuación, tres alternativas estratégicas avaladas por nutricionistas para arrancar el día con los nutrientes necesarios:

La opción saladaes ideal para quienes prefieren un inicio de jornada tradicional y cargado de aminoácidos de fácil asimilación.

Revuelto de 2 o 3 huevos enteros.

Pan de cereales integrales o un wrap de trigo entero.

Incorporar vegetales salteados (espinacas, tomates cherry o champiñones) para sumar vitaminas y minerales sin aportar calorías vacías.

Una opción dulce aporta alrededor de 710 calorías.

Mezclar 3 huevos, 50 g de harina de batata, 1 banana pisada, 15 g de miel y 30 g de chocolate negro rallado.

Cocinar en el microondas durante 2.5 minutos hasta lograr una textura esponjosa.

Decorar con avellanas picadas para sumar grasas insaturadas y un toque crujiente.

El enfoque ideal para quienes no consumen derivados animales, los veganos, ha demostrado que el mundo vegetal es perfectamente apto para la hipertrofia.