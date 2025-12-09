Este es el país con el órgano erecto más grande del mundo

El reporte mundial confirma que las variaciones en las dimensiones físicas son la norma. Aunque este país lidera de forma notable.

Un nuevo análisis médico sacude las estadísticas de la anatomía masculina. La sorpresa la da Ecuador, que se posiciona como el país con el pene erecto más largo del mundo. El estudio establece un promedio destacado, en el que los latinoamericanos se llevan el podio. Los datos fueron obtenidos de revistas como BJU International, Journal of Urology y PubMed.

Los más grandes del mundo Ecuador se lleva el primer puesto con un promedio impresionante de 17.61cm. El segundo lugar corresponde a Camerún, que no se queda atrás con 16.67 cm como media nacional. El podio lo cierra Bolivia, otra nación de la región suramericana, con una cifra de 16.51 cm. Estos resultados demuestran una distribución geográfica inesperada.

órgano El conteo de las diez primeras posiciones está sumamente disputado y diverso. Sudán y Haití completan los primeros cinco sitios, con promedios que superan los 16cm. Senegal, Gambia, Cuba y Países Bajos se mantienen en cifras muy cercanas, reflejando una pequeña diferencia decimal. Zambia cierra el Top 10, manteniendo la media por encima de los 15.70 cm.

órgano2 Un aspecto fascinante del estudio es el dominio de la zona latinoamericana. Más allá de Ecuador y Bolivia, la región tiene una fuerte presencia en los primeros lugares. Países como Perú, Colombia, Venezuela y Brasil aparecen en posiciones superiores. Esta concentración consolida a América Latina como la región con las medias anatómicas superiores del planeta.