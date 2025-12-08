Por qué México es el segundo país más bello del mundo

La edición 2025 de Condé Nast Traveler confirmó lo que muchos ya sabían: México es el segundo país más hermoso del mundo . Solo Australia superó su puntuación total. La evaluación se centró en la riqueza natural, el patrimonio cultural y la majestuosidad de sus monumentos emblemáticos.

El país alcanzó este reconocimiento gracias a su biodiversidad extrema. Los jueces quedaron asombrados por paisajes que no repiten su forma en ningún otro sitio. Desde selvas exuberantes hasta desiertos áridos, cada región ofrece un contraste dramático que fascina.

La costa brinda playas de ensueño en el Caribe y el Pacífico, ideales para el descanso. Al adentrarse, surgen formaciones geológicas singulares como los cenotes de la península de Yucatán. Estas cuevas subterráneas llenas de agua cristalina son un tesoro natural.

La historia es otro pilar que sostiene esta distinción internacional. En cada rincón late un recuerdo vivo. Las zonas arqueológicas muestran la grandeza de civilizaciones ancestrales, como la maya y la azteca, ofreciendo un viaje al pasado.

El patrimonio arquitectónico de México también jugó un rol protagónico. Sus ciudades coloniales mantienen un esplendor inalterable. Calles empedradas, iglesias barrocas y casas de colores construyen un ambiente mágico.

El país ofrece una arquitectura icónica que abarca siglos de estilos. Se aprecian desde los templos prehispánicos hasta edificios modernos. Cada estructura cuenta una historia de mestizaje y tradición que se mantiene firme.

Las tradiciones mexicanas son famosas a nivel mundial por su colorido y profundidad. Fiestas, rituales y artesanías demuestran la fuerza de su identidad. Esta herencia inmaterial añade un valor invaluable al paisaje general.

La gastronomía mexicana es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sus sabores intensos y variados enamoran a turistas. Tacos, mole y pozole son solo una muestra de esta cocina global.