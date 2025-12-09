Unutmaz confirma que el cambio ya comenzó. Los próximos años serán cruciales para definir el rumbo de la salud de la humanidad.

El reconocido inmunólogo Derya Unutmaz lanza una predicción asombrosa sobre el futuro de la humanidad y la salud. Él asegura que la inteligencia artificial (IA) activará un cambio radical que curará males hoy sin remedio, deteniendo el envejecimiento. Si una persona logra vivir diez años más, vivirá otros cincuenta, pues se habrá resuelto el envejecimiento, sentencia el científico.

La humanidad más longeva Derya Unutmaz, una autoridad global en inmunología, sintetiza el gran impacto de la IA en la medicina y la longevidad. Su punto de vista se apoya en décadas de investigación en biotecnología. El experto visualiza la IA como la fuerza impulsora de un cambio total que promete curar enfermedades hoy intratables en un periodo de solo dos décadas.

humanidad Unutmaz trabaja en The Jackson Laboratory for Genomic Medicine y colabora con OpenAI en sus modelos avanzados. Él sostiene que la humanidad se encuentra ante un momento bisagra único en la historia. "Esto podría ser el mayor avance desde el inicio de la civilización", afirmó durante una entrevista en el canal de YouTube @la_inteligencia_artificia.

El investigador está convencido de que la tecnología transformará la biología y la salud humana de formas que hoy apenas se comprenden. La rapidez de los avances técnicos, junto a la unión de la IA y la biotecnología, abren la puerta a una nueva era. En esta, padecimientos como el cáncer, el Alzheimer o el Parkinson dejarán de ser amenazas.