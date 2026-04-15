Este es el horario en que hay que lavar la ropa para ahorrar energía

En medio de los constantes aumentos de los servicios públicos , la energía eléctrica no es la excepción. Es por eso que se puede ahorrar al lavar ropa porque el lavarropas es uno de los electrodomésticos que más impacto tiene en la factura mensual.

Es posible transformar este electrodoméstico en un aliado del ahorro. La clave está en entender la discriminación horaria, un sistema que divide el día según la demanda eléctrica . Las "horas punta" se dan por la mañana y al caer la tarde en días hábiles y son las que representan el costo más elevado por kilovatio.

En cambio, las “horas valle”, de madrugada y durante el fin de semana, tienen la tarifa más económica. Desplazar los ciclos de lavado de la ropa hacia esos horarios marginales puede reducir drásticamente el importe del servicio.

También existen las "horas llano". Se trata de franjas con un precio intermedio que funcionan como una alternativa razonable para equilibrar el presupuesto sin sacrificar la comodidad.

Más allá del ahorro, es importante elegir electrodomésticos con etiquetas de eficiencia energética A o B porque están diseñados para realizar el mismo trabajo con menos recursos. Las tecnologías modernas como los motores Digital Inverter festionan la energía de manera más eficiente e inteligente.

Es importante también priorizar lavados con agua fría porque evitar los ciclos de alta temperatura permitirá reducir el gasto energético casi en un 80%. También se aconseja aprovechar la capacidad máxima para hacer el lavado para optimizar el agua y la electricidad.