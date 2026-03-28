Esta receta de tarta de pollo y verdura es versátil, económica y fácil de elaborar
Receta de tarta de pollo y verdura, una opción casera, completa y rendidora ideal para resolver almuerzos o cenas fáciles.
Esta receta de tarta de pollo y verdura es una opción completa, casera y muy rendidora. El relleno combina pollo, cebolla, zanahoria y otros vegetales, logrando una preparación sabrosa y equilibrada. Es una delicia ideal para resolver almuerzos o cenas de forma simple y con ingredientes fáciles de conseguir. ¡A cocinar!
Ingredientes (rinde 8 porciones)
- Tapas para tarta — 2 unidades
- Pechuga de pollo cocida — 400 gramos
- Cebolla — 200 gramos
- Zanahoria rallada — 150 gramos
- Morrón rojo — 120 gramos
- Zapallito — 150 gramos
- Huevos — 2 unidades (120 gramos)
- Queso rallado — 80 gramos
- Aceite — 30 gramos
- Sal — 6 gramos
- Pimienta — 3 gramos
Paso a paso para crear tarta de pollo y verdura deliciosa
1- Picar la cebolla, el morrón y el zapallito en cubos pequeños.
2- Rallar la zanahoria.
3- Calentar el aceite en una sartén y saltear la cebolla hasta que esté transparente.
4- Agregar el morrón, la zanahoria y el zapallito, y cocinar unos minutos.
5- Desmenuzar la pechuga de pollo cocida e incorporarla a las verduras.
6- Condimentar con sal y pimienta.
7- Retirar del fuego y agregar los huevos y el queso rallado.
8- Colocar una tapa de tarta en un molde y volcar el relleno.
9- Cubrir con la otra tapa, cerrar los bordes y pinchar la superficie.
10- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos hasta que la tarta de pollo y verdura esté dorada.
De la cocina a la mesa
La tarta de pollo y verdura es una preparación ideal para quienes buscan una comida completa y fácil de hacer. Esta receta combina proteínas y vegetales en una sola preparación, logrando un plato equilibrado y muy sabroso. El pollo aporta textura y sabor, mientras que las verduras suman color y frescura. Además, es una opción muy práctica porque se puede preparar con anticipación y recalentar sin problemas. Servida caliente o tibia, esta tarta funciona perfectamente para almuerzos, cenas o incluso para llevar. Es una de esas delicias caseras que siempre resultan rendidoras y versátiles. ¡A disfrutar!