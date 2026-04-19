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Receta

Esta receta de sfogliatella trae el sabor de Italia a tu mesa

Receta de sfogliatella casera, un clásico italiano crocante y relleno de ricota, ideal para preparar algo diferente y sorprender en la merienda.

Candela Spann

Una receta simple para lograr un gran sabor

Una receta simple para lograr un gran sabor

Shutterstock

Esta receta de sfogliatella trae el sabor de la pastelería italiana a tu casa, con una masa crocante y un relleno suave y aromático. Es un clásico irresistible por sus capas finas y textura única, ideal para lucirse con algo casero y tradicional.

Receta ideal para para una merienda deliciosa

Ingredientes (rinde 10 porciones)

  • Harina de trigo — 500 gramos

  • Agua — 200 mililitros

  • Sal — 5 gramos

  • Manteca — 200 gramos

  • Ricota — 400 gramos

  • Azúcar — 150 gramos

  • Huevo — 1 unidad (60 gramos)

  • Sémola — 100 gramos

  • Leche — 250 mililitros

  • Esencia de vainilla — 5 mililitros

  • Ralladura de limón — 10 gramos

Paso a paso para crear una sfogliatella deliciosa

1- Mezclar la harina, el agua y la sal hasta formar una masa firme.

2- Amasar bien hasta lograr una textura lisa y dejar reposar 30 minutos.

3- Estirar la masa bien fina, casi transparente.

4- Untar con la manteca y enrollar formando un cilindro compacto.

5- Llevar a la heladera durante 1 hora para que tome firmeza.

6- En una olla, cocinar la sémola con la leche hasta espesar y dejar enfriar.

7- Mezclar la ricota, el azúcar, el huevo, la vainilla y la ralladura de limón.

8- Incorporar la sémola fría a la mezcla de ricota.

9- Cortar el cilindro en porciones, dar forma de cono y rellenar con la preparación.

10- Hornear a 180 °C durante 25 a 30 minutos hasta que las sfogliatellas estén doradas.

Lucite con esta receta
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De la cocina a la mesa

La sfogliatella es una joya de la pastelería que destaca por su textura crocante y su relleno suave. Esta receta permite recrear en casa un clásico italiano con capas delicadas y un sabor equilibrado entre la ricota y los cítricos. Si bien lleva tiempo por el trabajo de la masa, el resultado es único y vale cada paso. Es ideal para acompañar con café y sorprender en una merienda especial. Además, se pueden espolvorear con azúcar impalpable antes de servir. Una opción elegante, tradicional y perfecta para quienes buscan algo distinto y casero. ¡Disfrutá!.

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