Esta receta de sfogliatella trae el sabor de Italia a tu mesa
Receta de sfogliatella casera, un clásico italiano crocante y relleno de ricota, ideal para preparar algo diferente y sorprender en la merienda.
Esta receta de sfogliatella trae el sabor de la pastelería italiana a tu casa, con una masa crocante y un relleno suave y aromático. Es un clásico irresistible por sus capas finas y textura única, ideal para lucirse con algo casero y tradicional.
Ingredientes (rinde 10 porciones)
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Harina de trigo — 500 gramos
Agua — 200 mililitros
Sal — 5 gramos
Manteca — 200 gramos
Ricota — 400 gramos
Azúcar — 150 gramos
Huevo — 1 unidad (60 gramos)
Sémola — 100 gramos
Leche — 250 mililitros
Esencia de vainilla — 5 mililitros
Ralladura de limón — 10 gramos
Paso a paso para crear una sfogliatella deliciosa
1- Mezclar la harina, el agua y la sal hasta formar una masa firme.
2- Amasar bien hasta lograr una textura lisa y dejar reposar 30 minutos.
3- Estirar la masa bien fina, casi transparente.
4- Untar con la manteca y enrollar formando un cilindro compacto.
5- Llevar a la heladera durante 1 hora para que tome firmeza.
6- En una olla, cocinar la sémola con la leche hasta espesar y dejar enfriar.
7- Mezclar la ricota, el azúcar, el huevo, la vainilla y la ralladura de limón.
8- Incorporar la sémola fría a la mezcla de ricota.
9- Cortar el cilindro en porciones, dar forma de cono y rellenar con la preparación.
10- Hornear a 180 °C durante 25 a 30 minutos hasta que las sfogliatellas estén doradas.
De la cocina a la mesa
La sfogliatella es una joya de la pastelería que destaca por su textura crocante y su relleno suave. Esta receta permite recrear en casa un clásico italiano con capas delicadas y un sabor equilibrado entre la ricota y los cítricos. Si bien lleva tiempo por el trabajo de la masa, el resultado es único y vale cada paso. Es ideal para acompañar con café y sorprender en una merienda especial. Además, se pueden espolvorear con azúcar impalpable antes de servir. Una opción elegante, tradicional y perfecta para quienes buscan algo distinto y casero. ¡Disfrutá!.