Esta receta de sfogliatella trae el sabor de Italia a tu mesa

Esta receta de sfogliatella trae el sabor de la pastelería italiana a tu casa, con una masa crocante y un relleno suave y aromático. Es un clásico irresistible por sus capas finas y textura única, ideal para lucirse con algo casero y tradicional.

Paso a paso para crear una sfogliatella deliciosa

1- Mezclar la harina, el agua y la sal hasta formar una masa firme.

2- Amasar bien hasta lograr una textura lisa y dejar reposar 30 minutos.

3- Estirar la masa bien fina, casi transparente.

4- Untar con la manteca y enrollar formando un cilindro compacto.

5- Llevar a la heladera durante 1 hora para que tome firmeza.

6- En una olla, cocinar la sémola con la leche hasta espesar y dejar enfriar.

7- Mezclar la ricota, el azúcar, el huevo, la vainilla y la ralladura de limón.

8- Incorporar la sémola fría a la mezcla de ricota.

9- Cortar el cilindro en porciones, dar forma de cono y rellenar con la preparación.

10- Hornear a 180 °C durante 25 a 30 minutos hasta que las sfogliatellas estén doradas.

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De la cocina a la mesa

La sfogliatella es una joya de la pastelería que destaca por su textura crocante y su relleno suave. Esta receta permite recrear en casa un clásico italiano con capas delicadas y un sabor equilibrado entre la ricota y los cítricos. Si bien lleva tiempo por el trabajo de la masa, el resultado es único y vale cada paso. Es ideal para acompañar con café y sorprender en una merienda especial. Además, se pueden espolvorear con azúcar impalpable antes de servir. Una opción elegante, tradicional y perfecta para quienes buscan algo distinto y casero. ¡Disfrutá!.