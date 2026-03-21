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Esta receta de hamburguesas de lentejas vegetarianas te encantará

Receta de hamburguesas de lentejas, una opción casera, económica y nutritiva ideal para preparar hamburguesas vegetarianas fáciles.

Candela Spann

Receta de hamburguesas de lentejas

Receta de hamburguesas de lentejas

Imagen creada con IA - MDZ

Esta receta de hamburguesas de lentejas es una opción económica, nutritiva y muy fácil de preparar en casa. Las lentejas aportan proteína vegetal y una textura ideal para formar hamburguesas firmes y sabrosas. Es delicia es perfecta para sumar alternativas sin carne al menú diario sin complicarse. ¡Manos a la obra!

Cómo hacer hamburguesas de lentejas
C&oacute;mo hacer hamburguesas de lentejas

Cómo hacer hamburguesas de lentejas

Ingredientes (rinde 6 hamburguesas)

  • lentejas cocidas — 300 gramos
  • cebolla — 120 gramos
  • zanahoria rallada — 100 gramos
  • ajo — 10 gramos
  • huevo — 1 unidad (60 gramos)
  • pan rallado — 80 gramos
  • aceite — 30 gramos
  • sal — 6 gramos
  • pimienta — 3 gramos
  • perejil picado — 10 gramos

Paso a paso para crear hamburguesas de lentejas deliciosas

1- Colocar las lentejas cocidas en un bowl y pisarlas ligeramente para formar una base.

2- Picar la cebolla y el ajo bien pequeños.

3- Mezclar las lentejas con la cebolla, la zanahoria rallada y el ajo.

4- Agregar el huevo, el pan rallado y el perejil.

5- Condimentar con sal y pimienta.

6- Mezclar bien hasta obtener una preparación uniforme.

7- Formar las hamburguesas con las manos o con un molde.

8- Calentar una sartén con un poco de aceite.

9- Cocinar las hamburguesas de lentejas durante 4 a 5 minutos por lado hasta que estén doradas.

10- Servir calientes en pan o al plato.

Hamburguesas vegetarianas de lentejas receta
Hamburguesas vegetarianas de lentejas receta

Hamburguesas vegetarianas de lentejas receta

De la cocina a la mesa

Las hamburguesas de lentejas son una excelente alternativa para quienes buscan una opción casera sin carne, económica y rendidora. Esta receta aprovecha el valor nutricional de las lentejas, que aportan proteínas y fibra, logrando un plato completo y equilibrado. Además, es muy versátil, ya que se pueden agregar distintas verduras o condimentos para variar el sabor. Las hamburguesas se pueden freezar antes o después de cocidas, lo que las convierte en una opción práctica para organizar comidas. Servidas en pan o con ensaladas, son una alternativa deliciosa y fácil para cualquier día de la semana. ¡A disfrutar!

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