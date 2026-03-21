Esta receta de hamburguesas de lentejas vegetarianas te encantará
Receta de hamburguesas de lentejas, una opción casera, económica y nutritiva ideal para preparar hamburguesas vegetarianas fáciles.
Esta receta de hamburguesas de lentejas es una opción económica, nutritiva y muy fácil de preparar en casa. Las lentejas aportan proteína vegetal y una textura ideal para formar hamburguesas firmes y sabrosas. Es delicia es perfecta para sumar alternativas sin carne al menú diario sin complicarse. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 6 hamburguesas)
- lentejas cocidas — 300 gramos
- cebolla — 120 gramos
- zanahoria rallada — 100 gramos
- ajo — 10 gramos
- huevo — 1 unidad (60 gramos)
- pan rallado — 80 gramos
- aceite — 30 gramos
- sal — 6 gramos
- pimienta — 3 gramos
- perejil picado — 10 gramos
Paso a paso para crear hamburguesas de lentejas deliciosas
1- Colocar las lentejas cocidas en un bowl y pisarlas ligeramente para formar una base.
2- Picar la cebolla y el ajo bien pequeños.
3- Mezclar las lentejas con la cebolla, la zanahoria rallada y el ajo.
4- Agregar el huevo, el pan rallado y el perejil.
5- Condimentar con sal y pimienta.
6- Mezclar bien hasta obtener una preparación uniforme.
7- Formar las hamburguesas con las manos o con un molde.
8- Calentar una sartén con un poco de aceite.
9- Cocinar las hamburguesas de lentejas durante 4 a 5 minutos por lado hasta que estén doradas.
10- Servir calientes en pan o al plato.
De la cocina a la mesa
Las hamburguesas de lentejas son una excelente alternativa para quienes buscan una opción casera sin carne, económica y rendidora. Esta receta aprovecha el valor nutricional de las lentejas, que aportan proteínas y fibra, logrando un plato completo y equilibrado. Además, es muy versátil, ya que se pueden agregar distintas verduras o condimentos para variar el sabor. Las hamburguesas se pueden freezar antes o después de cocidas, lo que las convierte en una opción práctica para organizar comidas. Servidas en pan o con ensaladas, son una alternativa deliciosa y fácil para cualquier día de la semana. ¡A disfrutar!