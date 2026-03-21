Esta receta de hamburguesas de lentejas vegetarianas te encantará

Esta receta de hamburguesas de lentejas es una opción económica, nutritiva y muy fácil de preparar en casa. Las lentejas aportan proteína vegetal y una textura ideal para formar hamburguesas firmes y sabrosas. Es delicia es perfecta para sumar alternativas sin carne al menú diario sin complicarse. ¡Manos a la obra!

1- Colocar las lentejas cocidas en un bowl y pisarlas ligeramente para formar una base.

2- Picar la cebolla y el ajo bien pequeños.

3- Mezclar las lentejas con la cebolla, la zanahoria rallada y el ajo.

4- Agregar el huevo, el pan rallado y el perejil.

5- Condimentar con sal y pimienta.

6- Mezclar bien hasta obtener una preparación uniforme.

7- Formar las hamburguesas con las manos o con un molde.

8- Calentar una sartén con un poco de aceite.

9- Cocinar las hamburguesas de lentejas durante 4 a 5 minutos por lado hasta que estén doradas.

10- Servir calientes en pan o al plato.

Hamburguesas vegetarianas de lentejas receta Hamburguesas vegetarianas de lentejas receta Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Las hamburguesas de lentejas son una excelente alternativa para quienes buscan una opción casera sin carne, económica y rendidora. Esta receta aprovecha el valor nutricional de las lentejas, que aportan proteínas y fibra, logrando un plato completo y equilibrado. Además, es muy versátil, ya que se pueden agregar distintas verduras o condimentos para variar el sabor. Las hamburguesas se pueden freezar antes o después de cocidas, lo que las convierte en una opción práctica para organizar comidas. Servidas en pan o con ensaladas, son una alternativa deliciosa y fácil para cualquier día de la semana. ¡A disfrutar!