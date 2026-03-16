En qué plataforma ver "Una batalla tras otra", la película ganadora del Oscar

Una batalla tras otra volvió a quedar en el centro de la escena tras consagrarse en los Oscar 2026. Conocé en qué plataforma está en Argentina.

Después de ganar el Oscar a Mejor Película, Una batalla tras otra volvió a quedar bajo la mirada de muchos que quizá la habían dejado pasar en su estreno. El premio más importante de la Academia le dio un nuevo impulso a una película que ahora puede descubrirse también desde Argentina.

Con Leonardo DiCaprio como protagonista, la película sigue a un hombre marcado por su pasado que se ve obligado a volver a moverse cuando una situación inesperada altera por completo su presente. A partir de ahí, la historia se convierte en una trama atravesada por tensiones, viejos vínculos, amenazas latentes y una búsqueda que lo empuja a enfrentarse con un mundo que creía haber dejado atrás.

Dirigida por Paul Thomas Anderson, la película encuentra buena parte de su fuerza en ese cruce entre drama personal, conflicto político y sensación de peligro constante. No se presenta como una historia lineal ni como un thriller convencional, sino como un relato que avanza entre secretos, cuentas pendientes y personajes que arrastran más de lo que dicen.

Una batalla tras otra Además de Mejor Película, la producción también se llevó los premios Oscar a Dirección, Montaje y Guion adaptado. HBO También pesa el equipo que la sostiene. Además de DiCaprio, el elenco suma nombres como Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti, en una producción que desde el comienzo llamó la atención por la combinación entre director, reparto y material de origen. La película está inspirada en Vineland, la novela de Thomas Pynchon.

Donde ver esta película ganadora del Oscar Para quienes quieran verla después de su consagración en los Oscar, hoy aparece disponible en Argentina dentro del catálogo de HBO Max. Más allá del premio, Una batalla tras otra se instala como una de esas películas que despiertan curiosidad por su recorrido, por los nombres que la rodean y por una historia que prefiere sugerir antes que explicarlo todo desde el principio.