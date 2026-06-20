En pocos pasos podés preparar la comida más rica: sorrentinos de calabaza
Los sorrentinos de calabaza son una de las recetas más populares de la cocina argentina, combinando una masa tierna con un relleno cremoso perfecto para cualquier ocasión.
Los sorrentinos de calabaza son una deliciosa alternativa para quienes disfrutan de las pastas rellenas con sabores suaves y caseros. Esta es una de las recetas que combina una masa tierna con un relleno cremoso de calabaza, logrando un plato reconfortante y perfecto para compartir en familia.
Muy populares en la gastronomía argentina, los sorrentinos de calabaza ocupan un lugar destacado dentro de la cocina tradicional gracias a su textura delicada y su sabor equilibrado. Además, pueden acompañarse con distintas salsas, desde una clásica salsa de tomate hasta una suave salsa de crema.
FICHA
Ingredientes
- 300 g de harina
- 300 g de harina
- 3 huevos
- 3 huevos
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 pizca de sal
- 500 g de calabaza
- 150 g de queso mozzarella
- 50 g de queso rallado
- 50 g de queso rallado
- Sal al gusto
- Pimienta y nuez moscada al gusto
- Cocinar la calabaza al horno o al vapor hasta que esté tierna. Hacer un puré y dejar enfriar por completo.
- Mezclar el puré de calabaza con la mozzarella picada, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Reservar el relleno.
- Para la masa, formar una corona con la harina, colocar en el centro los huevos, el aceite de oliva y la sal. Integrar hasta obtener una masa lisa. Dejar reposar 20 minutos.
- Estirar la masa hasta que quede fina. Distribuir pequeñas porciones del relleno sobre una lámina de masa y cubrir con otra. Cortar los sorrentinos con un molde o cortante.
- Cocinar los sorrentinos de calabaza en abundante agua hirviendo con sal durante 4 a 5 minutos, o hasta que suban a la superficie.
- Retirar con espumadera y servir inmediatamente con la salsa elegida.