En pocos pasos podés preparar la comida más rica: sorrentinos de calabaza

Pasos

Cocinar la calabaza al horno o al vapor hasta que esté tierna. Hacer un puré y dejar enfriar por completo.

Mezclar el puré de calabaza con la mozzarella picada, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Reservar el relleno.

Para la masa, formar una corona con la harina, colocar en el centro los huevos, el aceite de oliva y la sal. Integrar hasta obtener una masa lisa. Dejar reposar 20 minutos.

Estirar la masa hasta que quede fina. Distribuir pequeñas porciones del relleno sobre una lámina de masa y cubrir con otra. Cortar los sorrentinos con un molde o cortante.

Cocinar los sorrentinos de calabaza en abundante agua hirviendo con sal durante 4 a 5 minutos, o hasta que suban a la superficie.