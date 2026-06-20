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En pocos pasos podés preparar la comida más rica: sorrentinos de calabaza

Los sorrentinos de calabaza son una de las recetas más populares de la cocina argentina, combinando una masa tierna con un relleno cremoso perfecto para cualquier ocasión.

Candela Spann

En pocos pasos podés preparar la comida más rica sorrentinos de calabaza

En pocos pasos podés preparar la comida más rica sorrentinos de calabaza

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Los sorrentinos de calabaza son una deliciosa alternativa para quienes disfrutan de las pastas rellenas con sabores suaves y caseros. Esta es una de las recetas que combina una masa tierna con un relleno cremoso de calabaza, logrando un plato reconfortante y perfecto para compartir en familia.

Muy populares en la gastronomía argentina, los sorrentinos de calabaza ocupan un lugar destacado dentro de la cocina tradicional gracias a su textura delicada y su sabor equilibrado. Además, pueden acompañarse con distintas salsas, desde una clásica salsa de tomate hasta una suave salsa de crema.

FICHA

Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
50 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 300 g de harina 300 g de harina
  • 300 g de harina 300 g de harina
  • 3 huevos 3 huevos
  • 3 huevos 3 huevos
  • 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
  • 500 g de calabaza 500 g de calabaza
  • 150 g de queso mozzarella 150 g de queso mozzarella
  • 50 g de queso rallado 50 g de queso rallado
  • 50 g de queso rallado 50 g de queso rallado
  • Sal al gusto Sal al gusto
  • Pimienta y nuez moscada al gusto Pimienta y nuez moscada al gusto
Pasos
  • Cocinar la calabaza al horno o al vapor hasta que esté tierna. Hacer un puré y dejar enfriar por completo.
  • Mezclar el puré de calabaza con la mozzarella picada, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Reservar el relleno.
  • Para la masa, formar una corona con la harina, colocar en el centro los huevos, el aceite de oliva y la sal. Integrar hasta obtener una masa lisa. Dejar reposar 20 minutos.
  • Estirar la masa hasta que quede fina. Distribuir pequeñas porciones del relleno sobre una lámina de masa y cubrir con otra. Cortar los sorrentinos con un molde o cortante.
  • Cocinar los sorrentinos de calabaza en abundante agua hirviendo con sal durante 4 a 5 minutos, o hasta que suban a la superficie.
  • Retirar con espumadera y servir inmediatamente con la salsa elegida.

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