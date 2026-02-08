El truco viral que está jubilando al huevo frito tradicional: queda más crujiente y sabroso

Esta es una forma de cocinar innovadora perfecta para quienes disfrutan de las recetas picantes.

Una receta para cocinar el huevo que es tendencia.

El huevo se ha convertido en un alimento común en cualquier momento del día. Muchos lo han incorporado como parte fundamental de su desayuno porque es una fuente de proteínas. Sin embargo, la forma de cocinarlo siempre ha sido un tema de debate ya que es difícil encontrar un punto que sea aprobado por todos.

Sin embargo, un truco de redes sociales se volvió viral e incluye Chilli Oil, es decir, aceite de chile o aceite picante. Esta tendencia pasó de las cocinas callejeras de Asia, especialmente de China, a volverse viral en cientos de casas y demostró ser una técnica que requiere práctica.

huevos fritos El truco viral para cocinar un huevo. Archivo. A diferencia de freír con aceite común, aquí el huevo se cocina dentro de la mezcla de aceite, hojuelas de chile seco, ajo y especias.

Los ingredientes y el paso a paso de este truco viral 1 taza de aceite neutro (girasol, maíz o canola)

½ taza de hojuelas de chile

4 dientes de ajo

2 cucharadas de cebolla morada

Especias secas: 1 estrellas de anís, 1 rama de canela, 1 cucharadita de sal, ½ cucharadita de azúcar y 1 cucharada de salsa de soja Para hacer tienes que poner el aceite y la canela en una sartén a fuego lento. Dejá que se caliente durante 5-10 minutos y retire las especias grandes. Luego subí el fuego a medio y añadí el ajo y la cebolla picada, dejandolos hasta que el ajo se vea dorado. En ese momento apagá el fuego.

huevo chilli oil La nueva tendencia inspirada en la cocina asiática. Archivo. En un frasco de vidrio, colocá las hojuelas de chile, la sal y el azúcar. Después vertí el aceite caliente. Una vez que el burbujeo pare, añade la cucharada de salsa de soja y revuelve. Finalmente, deja enfriar antes de usar.