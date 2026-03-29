El thriller más esperado: un duelo de supervivencia que promete sacudir Netflix

El próximo 26 de abril Netflix estrenará una película de acción y suspenso que pondrá a la audiencia al límite.

Charlize Theron reafirma su protagonismo después del éxito de La Vieja Guardia con Ápex, un thriller de supervivencia que se estrenará en Netflix. En esta producción el peligro no solamente proviene de los sobrenatural, sino también de la naturaleza salvaje.

Netflix: de qué se trata “Una mujer en duelo que busca poner a prueba sus límites en la naturaleza australiana queda atrapada en un retorcido juego mortal con un asesino que la considera su presa”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

La historia muestra a Sasha (Theron), una mujer adicta a la adrenalina, que desafiará sus propios límites recorriendo una peligrosa ruta fluvial en Australia. Lo que empieza como una travesía de superación personal se convertirá en una pesadilla cuando se cruza con un extraño, que detrás de su fachada de solidaridad, oculta a un cazador despiadado.

thriller Netflix promete arrasar con este estreno. Fuente. Netflix. La protagonista de esta producción de Netflix no solo debe sobrevivir a un entorno implacable sino que debe escapar de un depredador humano que disfruta con el sufrimiento de sus presas.

El trailer muestra el giro actoral de Taron Egerton, que encarnará a un asesino salvaje. Su interpretación promete ser el contrapunto ideal para la resistencia física y emocional que Theron despliega en la pantalla.