Peaky Blinders: lo bueno, lo malo y lo relevante de la película estrenada en Netflix

La última entrega de una serie de Netflix que ya hizo historia en el mundo audiovisual contemporáneo trae al cabecilla de los Peaky Blinders en formato de película , en su clásica oscuridad, sombrío y devenido un intelectual al que la violencia siempre le marca el destino, pese a ser un tipo inteligente, lindo e implacable.

O quizá por inteligente, lindo e implacable Tommy Shelby no puede salir de su propia trampa. O quizá por inteligente, lindo e implacable Tommy Shelby no puede salir de su propia trampa.

En sus primeros días en Netflix, la película británica Peaky Blinders: El hombre inmortal", protagonizada por Cillian Murphy , convocó a millones de espectadores.

La película marca la conclusión de la saga del jefe mafioso Tommy Shelby y era claramente muy esperada, ya que Netflix registró 25,3 millones de visualizaciones para la película del director Tom Harper (guion del creador de la serie, Steven Knight) en sus primeros tres días (del 20 al 22 de marzo).

La película, de casi dos horas de duración, fue la número uno de la plataforma de streaming en 50 países la semana pasada (del 16 al 22 de marzo).

Por momentos es tan brillante como los mejores capítulos de una serie que consiguió superarse en cada temporada. Y en plantear el devenir de esta organización criminal entre los pliegos de la historia del siglo XX.

Cuatro años después del final abierto de la sexta temporada, la serie de culto Peaky Blinders continúa con esta película, pero también llega a su fin. La película es una especie de agradecimiento y regalo para los fans. "El hombre inmortal" se ambienta en la Segunda Guerra Mundial

Envejecido y marcado por la pérdida y el trauma, el antiguo líder del clan, Tommy Shelby, vive una vida solitaria en el campo.

Le ha dado la espalda a la violencia y las luchas de poder. Pero vuelve a verse envuelto en ellas. Le ha dado la espalda a la violencia y las luchas de poder. Pero vuelve a verse envuelto en ellas.

En Birmingham, su hijo Duke Shelby (Barry Keoghan) ahora dirige los negocios de los Peaky Blinders. Bajo su liderazgo, la banda ha cambiado. Es más brutal, más despiadada y ya no se rige por el antiguo código.

Una operación nazi de falsificación de dinero es una parte clave de la trama.

En "El hombre inmortal", la Operación Bernard es un elemento crucial de la trama: una operación masiva nazi de falsificación de dinero diseñada para desestabilizar la economía británica.

El creador Steven Knight incorporó con frecuencia hechos históricos reales a la trama de la serie "Peaky Blinders".

Lo malo

Debo ser sincero: o soy muy fans de la serie y la película me pareció tan innovadora como cada serie, que lo único que encuentro lamentable, ciertamente, es el final de toda esta magnífica producción audiovisual.

Todo termina, amigos. Y si se termina bien, bastante mejor. Todo termina,amigos. Y si se termina bien, mejor.

Y hasta en esa característica la producción es oportuna: un adiós emocionante.

Hasta lo malo es bueno.

Peaky Blinders, Cillian Murphy, Thomas Shelby Thomas Shelby ofrece su despedida en Netflix.

Lo relevante

Cuando se emitió el primer episodio de la serie en la BBC Two en septiembre de 2013, era difícil prever que se convertiría en un éxito mundial. Netflix ahora posee los derechos de transmisión internacional de la producción de la BBC.

“Personas que quizás no esperarías han encontrado la manera de participar en esta serie”, dice Steven Knight a los 66 años. Y explica: “Personas como Snoop Dogg, ASAP Rocky, David Bowie y muchos otros se acercaron a nosotros y nos dijeron: ‘Nos encanta esta serie’. Eso es lo que más me enorgullece de todo este proyecto”.

La maldición gitana se viste de gala

hay tanta violencia como inteligencia

son chicos malos que odian la pala

un Peaky Blinders es todo astucia...