El secreto oscuro de Meta revelado: lo que sabían y ocultaron de Facebook

Documentos internos de Meta , la empresa dueña de Facebook , salieron a la luz. Estos escritos señalan que la compañía ocultó pruebas serias sobre el impacto negativo en la salud mental de sus usuarios. Esto ocurre en medio de una demanda importante de distritos escolares en Estados Unidos.

El problema sale a la luz como parte de una investigación iniciada en el año 2020. En aquel momento, la compañía de Mark Zuckerberg ejecutó un experimento de desactivación. El estudio se enfocó en usuarios habituales y personas que accedieron a dejar su actividad en línea. Quería ver cómo el descanso afectaba el bienestar emocional.

Los resultados que se obtuvieron decepcionaron a los directivos de Meta . Las pruebas piloto confirmaron un hecho que a la empresa no le convenía. Las personas que dejaron de usar Facebook por solo una semana notaron mejoras en su ánimo. Reportaron menos sentimientos de ansiedad, soledad y depresión general.

El estudio también arrojó una reducción en la comparación social entre los participantes. Este fenómeno de comparación es uno de los motores de la baja autoestima digital. Los documentos alegan que la plataforma tenía pruebas del vínculo causal y directo. El uso de la red social tuvo efectos adversos en la salud mental .

A la vista de este resultado adverso para el negocio, la plataforma reaccionó. La compañía optó por frenar el proyecto de investigación y el análisis interno. El argumento oficial fue que la retroalimentación de los usuarios estaba sesgada. Señalaron que los participantes se dejaron llevar por la prensa.

La empresa prefirió no ahondar más en el análisis de estos efectos delicados. El objetivo era proteger la imagen pública y evitar cualquier tipo de controversia. La decisión de detener el estudio generó mucha conversación dentro de la propia organización. La presión por el bienestar de los usuarios se quedó en el segundo plano.

Facebook .JPG

Deshonestidad

El escándalo aumentó cuando se reveló la actitud de la directiva ante el gobierno. Según informes de prensa, Meta no fue honesta con el Congreso sobre sus hallazgos. A pesar de la evidencia interna sobre el daño, la empresa mintió sobre lo que sabía. Esto suma una acusación seria a la demanda en curso por daños.

Los distritos escolares que llevan el proceso legal buscan una responsabilidad civil. Argumentan que las empresas de redes sociales dañan intencionalmente a la juventud. La filtración de estos documentos internos fortalece su posición legal en el juicio. La prueba apunta a un conocimiento previo y una decisión de ocultar la información.

Este suceso no es una sorpresa para expertos en salud mental digital en todo el mundo. El efecto de pasar horas en línea, viendo vidas supuestamente perfectas, es real. La desconexión es, muchas veces, la receta más sencilla para mejorar el bienestar. Es un recordatorio de la importancia de la moderación en el uso.