Ni plumero ni aerosol: la mezcla casera que evita que el polvo vuelva
La glicerina crea una capa transparente que elimina el polvo y deja los muebles limpios por más tiempo.
El polvo se acumula constantemente sobre los objetos del hogar y forma una capa de suciedad que parece volver en cuestión de horas. Esta situación genera frustración, pero lo cierto es que los productos tradicionales ya no son la única opción: los trucos caseros ganan cada vez más protagonismo.
Existe una fórmula simple y efectiva para reducir la acumulación de polvo: mezclar 250 ml de agua destilada, 10 ml de alcohol y 3 ml de glicerina.
La glicerina cumple un rol clave, ya que crea una película protectora e invisible sobre las superficies. Esto reduce la electricidad estática y evita que las partículas de polvo se adhieran con facilidad. Como resultado, la limpieza dura más tiempo, aporta un brillo natural y retrasa la aparición de suciedad.
Para aplicar esta mezcla, lo ideal es utilizar un paño de microfibra, ya que sus fibras finas atrapan mejor el polvo en lugar de esparcirlo. Un detalle importante: la solución debe colocarse primero en el paño y no directamente sobre las superficies.
Cómo mantener el polvo alejado de casa
Además, hay hábitos que ayudan a mantener la casa limpia por más tiempo. Se recomienda limpiar por ambientes y seguir un orden, comenzando por las superficies más altas y descendiendo progresivamente.
Las plantas de interior también pueden ser grandes aliadas. Ayudan a aumentar la humedad del ambiente y reducen la concentración de contaminantes, lo que contribuye a disminuir el polvo en el hogar. Entre las más recomendadas se encuentran la esparmania, el ficus benjamina, el helecho nido de pájaro y el cipero o “planta paraguas”.
Por último, es clave limpiar el suelo al finalizar. Si quedan restos de polvo en el piso, estos se levantarán al caminar y volverán a depositarse en muebles y objetos.