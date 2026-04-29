Ni plumero ni aerosol: la mezcla casera que evita que el polvo vuelva

El polvo se acumula constantemente sobre los objetos del hogar y forma una capa de suciedad que parece volver en cuestión de horas. Esta situación genera frustración, pero lo cierto es que los productos tradicionales ya no son la única opción: los trucos caseros ganan cada vez más protagonismo.

Existe una fórmula simple y efectiva para reducir la acumulación de polvo: mezclar 250 ml de agua destilada, 10 ml de alcohol y 3 ml de glicerina .

La glicerina cumple un rol clave, ya que crea una película protectora e invisible sobre las superficies. Esto reduce la electricidad estática y evita que las partículas de polvo se adhieran con facilidad. Como resultado, la limpieza dura más tiempo, aporta un brillo natural y retrasa la aparición de suciedad.

Colocala la mezcla en un pulverizador y rocía las zonas que acumulan polvo.

Esta efectiva fórmula te ayudará a eliminar el polvo de tus muebles Foto: Shutterstock

Para aplicar esta mezcla, lo ideal es utilizar un paño de microfibra, ya que sus fibras finas atrapan mejor el polvo en lugar de esparcirlo. Un detalle importante: la solución debe colocarse primero en el paño y no directamente sobre las superficies.

Cómo mantener el polvo alejado de casa

Además, hay hábitos que ayudan a mantener la casa limpia por más tiempo. Se recomienda limpiar por ambientes y seguir un orden, comenzando por las superficies más altas y descendiendo progresivamente.

Cómo eliminar el polvo definitivamente Foto: SHUTTERSTOCK Utiliza paños de microfibra para retener el polvo. SHUTTERSTOCK

Las plantas de interior también pueden ser grandes aliadas. Ayudan a aumentar la humedad del ambiente y reducen la concentración de contaminantes, lo que contribuye a disminuir el polvo en el hogar. Entre las más recomendadas se encuentran la esparmania, el ficus benjamina, el helecho nido de pájaro y el cipero o “planta paraguas”.

Por último, es clave limpiar el suelo al finalizar. Si quedan restos de polvo en el piso, estos se levantarán al caminar y volverán a depositarse en muebles y objetos.