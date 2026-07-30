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El secreto mejor guardado para hacer pepas alemanas perfectas

Las pepas alemanas, un clásico de la panadería con masa suave y centro de mermelada, requieren un detalle fundamental para su éxito.

Candela Spann

Dale un plus de sabor a tus pepas: bañalas en glasé blanco y prepará la versión alemana

Dale un plus de sabor a tus pepas: bañalas en glasé blanco y prepará la versión alemana

Imagen creada por IA - MDZ

Las pepas alemanas son una de esas recetas clásicas de panadería que se distinguen por su masa suave y mantecosa, cubierta con un delicado glasé blanco y un pequeño centro de mermelada. Son ideales para acompañar el mate o el café y tienen ese sabor inconfundible de las confiterías de barrio. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para lograr unas pepas alemanas perfectas: glasearlas únicamente cuando estén completamente frías. De esta manera el glasé queda blanco, brillante y firme, sin derretirse sobre la masa.

FICHA

Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
45 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería

Ingredientes

  • 300 gr de harina 0000 (para la masa) 300 gr de harina 0000 (para la masa)
  • 180 gr de manteca a temperatura ambiente (para la masa) 180 gr de manteca a temperatura ambiente (para la masa)
  • 100 gr de azúcar impalpable (para la masa) 100 gr de azúcar impalpable (para la masa)
  • 2 yemas (para la masa) 2 yemas (para la masa)
  • 1 huevo (para la masa) 1 huevo (para la masa)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la masa) 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la masa)
  • 1 cucharadita de polvo para hornear (para la masa) 1 cucharadita de polvo para hornear (para la masa)
  • Ralladura de 1 limón (para la masa) Ralladura de 1 limón (para la masa)
  • 150 gr de mermelada de batata o membrillo (para el relleno) 150 gr de mermelada de batata o membrillo (para el relleno)
  • 200 gr de azúcar impalpable (para el glaseado) 200 gr de azúcar impalpable (para el glaseado)
  • 3 a 4 cucharadas de jugo de limón o agua caliente 3 a 4 cucharadas de jugo de limón o agua caliente
Pasos
  • Batí la manteca con el azúcar impalpable hasta obtener una crema.
  • Incorporá el huevo, las yemas, la vainilla y la ralladura de limón.
  • Agregá la harina junto con el polvo para hornear y uní sin amasar demasiado.
  • El gran secreto de esta receta es llevar la masa a la heladera durante 30 minutos antes de formar las pepas. Así conservan mucho mejor su forma durante la cocción.
  • Formá pequeñas bolitas, aplastalas apenas y hacé un hueco en el centro.
  • Colocá una pequeña cantidad de mermelada en cada una.
  • Horneá a 180 °C durante 12 a 15 minutos. Deben quedar claras, apenas doradas en la base.
  • Dejá enfriar completamente.
  • Mezclá el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta obtener un glasé espeso. Cubrí la superficie de cada pepa dejando visible únicamente el centro con la mermelada.

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