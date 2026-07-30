El secreto mejor guardado para hacer pepas alemanas perfectas
Las pepas alemanas, un clásico de la panadería con masa suave y centro de mermelada, requieren un detalle fundamental para su éxito.
Las pepas alemanas son una de esas recetas clásicas de panadería que se distinguen por su masa suave y mantecosa, cubierta con un delicado glasé blanco y un pequeño centro de mermelada. Son ideales para acompañar el mate o el café y tienen ese sabor inconfundible de las confiterías de barrio. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para lograr unas pepas alemanas perfectas: glasearlas únicamente cuando estén completamente frías. De esta manera el glasé queda blanco, brillante y firme, sin derretirse sobre la masa.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
45 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 300 gr de harina 0000 (para la masa)
- 180 gr de manteca a temperatura ambiente (para la masa)
- 100 gr de azúcar impalpable (para la masa)
- 2 yemas (para la masa)
- 1 huevo (para la masa)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la masa)
- 1 cucharadita de polvo para hornear (para la masa)
- Ralladura de 1 limón (para la masa)
- 150 gr de mermelada de batata o membrillo (para el relleno)
- 200 gr de azúcar impalpable (para el glaseado)
- 3 a 4 cucharadas de jugo de limón o agua caliente
Pasos
- Batí la manteca con el azúcar impalpable hasta obtener una crema.
- Incorporá el huevo, las yemas, la vainilla y la ralladura de limón.
- Agregá la harina junto con el polvo para hornear y uní sin amasar demasiado.
- El gran secreto de esta receta es llevar la masa a la heladera durante 30 minutos antes de formar las pepas. Así conservan mucho mejor su forma durante la cocción.
- Formá pequeñas bolitas, aplastalas apenas y hacé un hueco en el centro.
- Colocá una pequeña cantidad de mermelada en cada una.
- Horneá a 180 °C durante 12 a 15 minutos. Deben quedar claras, apenas doradas en la base.
- Dejá enfriar completamente.
- Mezclá el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta obtener un glasé espeso. Cubrí la superficie de cada pepa dejando visible únicamente el centro con la mermelada.