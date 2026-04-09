El peligro invisible en tu termo: por qué enjuagarlo no es suficiente para evitar bacterias

El termo necesita una limpieza semanal para que no se acumule moho ni sarro que pueden afectar la salud de las personas.

El termo para muchos es un compañero inseparable. Sin embargo, este elemento puede esconder un ecosistema de microorganismos si no se hace una limpieza correcta porque acumula humedad, restos orgánicos perfectos para hongos y bacterias. Los expertos tienen algunas recomendaciones.

Limpieza del termo El verdadero riesgo reside en los componentes internos como válvulas, gomas de sellado y sorbetes. Son puntos críticos que suelen pasar desapercibidos porque son los que más contacto tienen con la saliva y la humedad persistente.

A veces los síntomas de mala higiene en el termo se confunden con malestares pasajeros. Si el agua tiene un sabor metálico o extraño, si el recipiente desprende un olor rancio o si la persona sufre molestias digestivas sin causa aparente, es momento de mirar en detalle el termo. El moho, aunque casi ni se vea, puede desencadenar reacciones alérgicas.

sarro, termo Adiós al sarro acumulado en el termo. Fuente: IA Gemini. Hay que tener en claro que no todas las partes del termo se lavan de la misma manera. Las gomas internas acumulan residuos de color oscuro que son colonias de hongos. Mientras que las tapas con botón o válvulas atrapan agua que nunca termina de secarse. En cuanto al fondo del recipiente, sin un cepillado adecuado termina acumulando sedimentos de sarro.

Los especialistas recomiendan desarmar las partes del termo separando la tapa y quitando las gomas si el modelo lo permite antes de empezar la limpieza. Usar agua a temperatura elevada para ayudar a desprender la grasa y las bacterias. No se guarda el termo cerrado si tiene gotas en su interior.