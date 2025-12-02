El método casero infalible para sacar chicle de la tela sin dañarla

Cuando el chicle se pega en una tela o en la ropa puede ser un gran problema. Cómo quitarlo sin gastar dinero ni arruinar la prenda.

Quitar un chicle pegado de la ropa parece una misión imposible. Sin embargo, existe un método casero que se volvió el más recomendado porque funciona en casi todos los tipos de tela y no requiere productos especiales. Solo hace falta usar algo que todos tenemos en casa.

El truco del congelador: rápido y sin químicos El método más efectivo consiste en congelar el chicle para endurecerlo y poder retirarlo sin dañar la prenda. Lo que tenés que hacer es muy simple. Primero, meté la prenda en una bolsa y llevála al freezer durante una hora. Si la tela es muy grande o no entra, podés aplicar hielo directamente sobre el chicle hasta que quede totalmente rígido.

Cuando el chicle esté duro, se despega casi solo. Con la ayuda de una tarjeta o una cuchara, desprendelo con suavidad. No hace falta raspar con fuerza y, en la mayoría de los casos, sale de una sola pieza.

Qué hacer si queda una marca o restos en la tela A veces quedan pequeñas partículas adheridas. Para eliminarlas, podés frotar suavemente con un paño y un poco de jabón blanco o detergente. Otra alternativa que funciona es aplicar unas gotas de vinagre tibio, dejar actuar un minuto y retirar con agua.

Quita los chicles de forma segura para cuidar la tapicería Foto: Shutterstock Esta ténica funciona en diferentes tipos de tela. Foto: Shutterstock También es importante evitar ciertos errores. No intentes levantar el chicle cuando está blando porque solo se expandirá y penetrará más en la fibra. Tampoco uses agua caliente al principio, ya que ablanda el pegamento y empeora la mancha.