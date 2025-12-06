El hit del verano: receta de ensalada de quinoa, palta y tomate cherry

Esta receta de ensalada de quinoa , palta y tomate cherry es fresca, liviana y perfecta para cualquier comida del día. Además de ser súper rendidora, combina texturas y sabores que quedan increíbles juntos. Es ideal para preparar con anticipación y llevar al trabajo, o para acompañar carnes a la parrilla.

1. Lavá bien la quinoa bajo el chorro de agua para quitarle la saponina y evitar el sabor amargo.

La palta es una fruta, no una verdura, y aporta grasas saludables que ayudan a absorber mejor los nutrientes.

2. Colocala en una olla con el agua, un toque de sal y cociná a fuego bajo hasta que absorba todo el líquido, unos 12 a 15 minutos. Dejá que se enfríe.

3. Cortá los tomates cherry al medio y pelá y picá la palta en cubos grandes.

4. Picá el perejil o cilantro bien finito.

5. En un bowl amplio, mezclá la quinoa fría, los tomates, la palta y las hierbas.

6. Condimentá con el aceite de oliva, el jugo de limón, sal y pimienta.

7. Sumá semillas si querés darle más textura.

La quinoa es considerada un “pseudo cereal” y fue alimento sagrado para los pueblos andinos por su resistencia al clima extremo. Esta ensalada se conserva hasta 24 horas en la heladera, bien tapada. Si querés mantener la palta fresca, agregala justo antes de comer para evitar que se oxide. ¡Lista para que te acompañe durante el verano!.